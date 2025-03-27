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«Ситуация печальная»: появились подобности о состоянии Шумахера

Daily Mail: Шумахер не может объясняться вербально и зависит от опекунов
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Victor R. Caivano/AP

Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер не может объясняться вербально из-за полученной в 2013 году травмы головы. Об этом в комментарии Daily Mail сообщил журналист немецкого телеканала RTL Феликс Горнер, близкий к семье спортсмена.

«Ситуация очень печальная. Он нуждается в постоянном уходе и полностью зависим от своих опекунов. Он не способен объясняться вербально. В настоящий момент максимум 20 человек имеют доступ к Михаэлю. И, на мой взгляд, это правильная стратегия, потому что семья действует в интересах Михаэля», — отметил он.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

2 октября 2024 года появилась информация, что Шумахер впервые за 11 лет появился на публике. Гонщик посетил свадьбу дочери, которая состоялась на семейной вилле на Мальорке, но подтверждающих фото и видео материалов нигде не было опубликовано.

Ранее семья Шумахера осталась недовольна мягкостью приговора по делу о шантаже.

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