Финский нейрохирург рассказал о настоящем состоянии Михаэля Шумахера

Нейрохирург из Финляндии Юсси Пости рассказал, что вряд ли самочувствие семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера улучшилось и он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Слова специалиста приводит Iltalehti.

«Шумахер по-прежнему находится в таком же тяжелом состоянии, как и раньше. Почти все прикованные к постели пациенты становятся неподвижными и очень хрупкими. Поднять на ноги такого человека спустя 11 лет — невозможно. Лично я не верю, что ему стало лучше», — заявил Пости.

2 октября Шумахер впервые за 11 лет появился на публике. Гонщик посетил свадьбу дочери, которая состоялась на семейной вилле на Мальорке, но подтверждающих фото и видео материалов нигде не было опубликовано.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Ранее в Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера.