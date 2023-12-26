Удерживает рекорды уже 20 лет: почему Шумахер — величайший гонщик в истории Семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру исполнилось 55 лет

Пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер семь раз выиграл чемпионский титул в главной гоночной серии и до сих пор остается единственным, кому удалось сделать это пять раз подряд. Немец установил и другие рекорды, но последние десять лет после падения на горнолыжном курорте и удара головой о камень остается прикованным к постели. В день 55-летия легенды «Газета.Ru» вспоминает главные достижения и самые интересные истории из его карьеры и жизни.

3 января исполняется 55 лет легендарному немецкому пилоту «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру — семикратному чемпиону мира и рекордсмену «королевских автогонок» во многих категориях. Некоторые достижения Красного барона уже побил британец Льюис Хэмилтон, но далеко не все. Путь Шумахера в автоспорте был непростым, как и у любого великого чемпиона. Однако талант был виден сразу, что сделало его «яблоком раздора» уже на заре карьеры.

Внезапный дебют в «Формуле-1»

Судьба Михаэля Шумахера в какой-то степени была предрешена. Его отец работал директором картодрома и сам собрал первый карт для сына, посадив того за руль в четыре года. Добившись успехов в юном возрасте, Шумахер в 14 лет получил гоночную лицензию Люксембурга (где возрастной порог был ниже, чем в Германии), а уже в 15 лет стал сначала чемпионом родной страны, а затем и Европы по картингу.

В «формулах» — чемпионатах на болидах с открытыми колесами — он стал участвовать с 19 лет. Главными успехами тут были победа в немецкой «Формуле-3», а также второе место в его единственной гонке в японской «Формуле-3000» — на тот момент с отрывом второй по уровню серии после «Ф-1».

В 1991 году Шуми поучаствовал в легендарных «24 часах Ле-Мана», заняв в составе своей команды пятое место. При этом именно молодой пилот из Германии показал быстрейший круг.

Одним из чемпионов того «Ле-Мана» стал бельгийский пилот Бертран Гашо, выступавший в «Формуле-1» за команду «Джордан». Это был его лучший в сезон в карьере, но не лучший год в жизни.

Гашо стал единственным на данный момент пилотом «Ф-1» в истории, приговоренным к тюремному заключению и оказавшимся за решеткой прямо по ходу чемпионата.

Он был обвинен в нападении на таксиста Эрика Райта с газовым баллончиком в Лондоне и приговорен к 18-ти месяцам с немедленным исполнением. Приговор был вынесен после Гран-при Венгрии, где Гашо установил лучший круг, и прямо перед домашним для него Гран-при Бельгии. В суд пилот заскочил, сделав крюк по дороге на тесты в Имолу, будучи уверенным, что получит штраф или условный срок.

В итоге Эдди Джордан, рассматривавший разные кандидатуры пилотов на замену, сделал выбор в пользу Шумахера. Талант, конечно, сыграл роль, но главным фактором стали деньги: за участие Шуми в гонке заплатили большие на тот момент деньги — £150 тысяч.

Михаэль сразу же показал, что выбор был оправдан. Он удивил команду еще во время тренировок, хотя до этого никогда не гонялся на автодроме в городе Спа (проехал по нему перед дебютом два круга на велосипеде). В квалификации будущий Красный барон показал седьмое время, в то время как проводивший свой 160-й Гран-при опытнейший напарник Андреа де Чезарис стал лишь 11-м. Более того, немец наверняка был бы пятым, так как шел с улучшением в последней попытке, но она была сорвана желтыми флагами из-за разворота Жана Алези.

В гонке Шумахер, правда, сошел уже в первом повороте.

Много лет считалось, что он по неопытности, из желания проявить себя и сразу же прорваться как можно выше, сжег сцепление, но позже выяснилось, что всему виной алюминиевая ступица, которую в «Джордане», по сути, выкрали из отосланного «Уильямсом» комплекта.

В самом же «Уильямсе» решили использовать в сцеплении ступицу из титана, грамотно оценив степень высокой нагрузки на деталь. Но команда Эдди Джордана и так заканчивала сезон с дефицитом своего весьма скромного бюджета, а потому решила сэкономить и оставить алюминиевую, что привело к поломке.

Значение одного артикля

Несмотря на неудачную гонку, первый Гран-при Шумахера настолько впечатлил гоночный мир, что сразу же вызвал ажиотаж. По поводу дальнейшего развития событий спустя годы существует много версий, но неоспоримый факт заключается в следующем: тот бельгийский этап стал для немца единственным в составе «Джордана», а уже со следующего Гран-при он выступал за «Бенеттон».

Естественно, переход получился максимально скандальным и привел к обострению отношений между Эдди Джорданом и главой «Бенеттона» Флавио Бриаторе. При этом сам ирландский тим-менеджер винит в «краже» таланта Берни Экклстоуна — на тот момент главу и идеолога «Формулы-1».

По словам Джордана, Экклстоун, увидев в Спа 20 тысяч болельщиков Шумахера из его родного города Керпена, решил, что интерес к «Формуле-1» в Германии моментально вырос, а потому решил найти талантливому юноше команду посильнее. Так Экклстоун позвонил Бритаторе, и тот увел пилота, несмотря на наличие у Шуми контракта с «Джорданом».

Тут история становится максимально интересной. Сторона Шумахера действительно подписала во время первого Гран-при документ, который должен был считаться имеющим абсолютную юридическую силу предварительным контрактом.

«Дорогой Эдди! Подтверждаю, что если вы позволите мне дебютировать на Гран-при Бельгии 1991 года, я подпишу с вами контракт пилота с гонки в Монце на 1991, 1992 и 1993 годы, а также на 1994-й с учетом первой опции «Мерседеса». Контракт будет подписан в форме соглашения на ваших условиях, но любые моменты подлежат личному обсуждению, — говорится в письме. — Я осведомлен, что «Заубер» заплатит вам по 150 тысяч фунтов стерлингов за каждую гонку в 1991 году. Также я осведомлен, что вы требуете по $3,5 млн за сезоны 1992 и 1993 годов, и если я или мои спонсоры не предоставят вам этих средств, вы будете полностью вправе отказаться от моих услуг на эти сезоны. Искренне ваш, Михаэль Шумахер».

При этом последнее предложение в первом абзаце (про условия и «личное обсуждение») зачеркнуто, но камнем преткновения стало не оно, а… артикль. Была ли это осмысленная хитрость со стороны уже тогда являвшегося менеджером пилота Вилли Вебера или же так вышло неумышленно, но перед словосочетанием «контракт пилота» оказалось неопределенное «a», а не конкретное «the».

С точки зрения английской юриспруденции при определенном артикле речь шла бы о конкретном контракте пилота в «Ф-1», а вот при артикле «а» иметься в виду мог вообще любой договор между Шумахером и командой.

Джордан проиграл суд и смог выбить только переход из «Бенеттона» к себе бразильца Роберто Морено (которого как раз уволили бы ради Михаэля), а также $500 тыс. компенсации от итальянцев.

Шумахер набрал очки в первых же трех гонках за «Бенеттон» (тогда в очковую зону попадали только шесть лучших пилотов), а экономивший на всем «Джордан» ошибся с поставщиком моторов на следующий сезон и еще много лет мучился в ожидании успехов.

Ну а Шумахер в следующие два сезона на «Бенеттоне» выиграл по гонке, финишировав в общем зачете чемпионата третьим и четвертым, а затем взял два подряд чемпионских титула, прежде чем перейти в «Феррари».

Рекорды и величие

Михаэль Шумахер — великий гонщик, и это знают все. Не обязательно интересоваться «Формулой-1», ведь в России его имя давным-давно стало нарицательным. Быстрых или особенно наглых на дорогах у нас до сих пор называют именно шумахерами.

Немец оставил действительно богатое наследие. Во время своей карьеры он переписал большинство главных рекордов «Ф-1». До него никто не побеждал в чемпионатах мира семь раз подряд. Сейчас это достижение повторил Льюис Хэмилтон. Правда, он рискует лишиться одного из своих титулов из-за судебного процесса, инициированного Фелипе Массой из-за сезона-2008.

Но, как бы ни закончился тот процесс, Хэмилтону не удалось и уже, очевидно, не удастся даже повторить другой рекорд Шуми — пять чемпионств подряд, которые Красный барон выиграл на «Феррари» с 2000 по 2004 годы.

Подобного ни делал ни один пилот в истории «Ф-1». У Хэмилтона была серия из четырех подряд титулов, а теперь свое доминирование развивает прервавший ее Макс Ферстаппен из Нидерландов. У него сейчас (и всего) три титула подряд. Но кто знает, удастся ли пилоту «Ред Булл» побеждать еще на протяжении двух лет кряду?

На момент окончания карьеры Шумахер лидировал, а теперь занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68). Эти достижения Льюис Хэмилтон превзойти смог.

А вот число сезонов подряд с хотя бы одним выигранным Гран-при осталось рекордным у немца. Тут Хэмилтон смог только повторить его результат — 15. Но дальше британца подвел сильно сдавший «Мерседес». Последние два года у него прошли без выигранных гонок.

Кроме того, так и не дотянулся Хэмилтон до еще одного великого рекорда немца — число гонок, в которых тот поставил быстрейший круг. У Шуми таких 77.

Двойной перелом

Великого доминирования могло и не случиться. В 1999 году (уже в «Феррари», но еще не в чемпионском) Шуми вел отчаянную борьбу с Микой Хаккиненом из «Макларена» за титул. Финна немец всегда уважал (они гонялись друг против друга еще в младших сериях). В Сильверстоун на восьмой этап сезона они приехали с 40 и 32 очками — в пользу Хаккинена.

И на Гран-при Великобритании практически сразу после старта Шумахер в борьбе вылетел с трассы и по прямой приехал в отбойник. Машина сильно вошла в борт, а немец получил двойной перелом ноги.

Травма была настолько серьезной, что в тот момент не было даже уверенности, что он сможет полностью восстановиться и продолжить спортивную карьеру.

Вместо этого Шумахер, пропустив шесть Гран-при, вернулся на последние две гонки сезона. Шансов на титул у него уже не было, а вот своему напарнику и, можно сказать, оруженосцу Эдди Ирвайну он помочь хотел. Ирландец имел 60 очков, уступая Хаккинену всего два балла. И в первом же после возвращения Гран-при Малайзии «Феррари» сделала дубль, причем Шуми отдал победу партнеру, чтобы вывести того в лидеры.

Правда, в последней гонке сезона Хаккинен, которому только победа гарантировала титул, смог уехать от всех конкурентов и забрал трофей. Шумахер снова приехал вторым. Ну а со следующего сезона начал эпоху своей доминации.

Уникальный сезон

Ни Хэмилтону, ни Ферстаппену (пока?), ни кому-либо другому не удавалось сделать еще одну вещь, которая покорилась Шумахеру.

В сезоне-2002 доминирование «Феррари» и ее первого пилота достигло своего апогея. Михаэль выиграл 11 гонок, в пяти финишировал вторым и один раз закончил этап на третьем месте. Таким образом, он попал на подиум в каждой гонке сезона!

Макс Ферстаппен был максимально близок к тому, чтобы повторить это достижение в кампании 2023 года, однако на Гран-при Сингапура смог финишировать лишь на пятом месте.

Символично, что от подиума его отодвинули в Азии оба пилота как раз «Феррари»: Шарль Леклер закончил гонку на четвертом месте, а Карлос Сайнс-младший одержал там единственную победу Скудерии в сезоне.

Роковое падение в Альпах

Михаэль Шумахер всегда был заметен не только на трассе. Еще во время карьеры он прославился благотворительными футбольными матчами, будучи лидером команды «Формулы-1».

В детстве немец активно занимался дзюдо. Возможно, не в последнюю очередь из-за этого он не раз во время карьеры пытался выяснить с соперниками отношения на кулаках.

Самым памятным случаем, пожалуй, была история из 1998 года, когда он сошел с дистанции из-за столкновения с отстававшим на круг Дэвидом Култхардом и прямо во время гонки побежал выяснять отношения с соперником, болид которого в этот момент ремонтировали в боксах. Механики «Макларена» успели до появления разъяренного Шуми.

Красный барон любил и другие спортивные активности. Одним из его главных развлечений были горные лыжи. Именно на горнолыжном курорте во французских Альпах случилась навсегда изменившая его жизнь и жизнь его семьи трагедия.

29 декабря 2013 года, катаясь на склоне, семикратный чемпион мира выехал на пределы трассы и через 20 метров езды по неподготовленному склону упал и ударился головой о камень. Удар оказался настолько серьезным, что расколол шлем Шуми, а сам спортсмен впал в состояние комы.

С тех пор Шумахер прикован к постели в доме семьи в Швейцарии. Его супруга Коринна ведет весьма закрытый образ жизни, не пуская к своему мужу даже его многолетнего менеджера и друга — Вилли Вебера, из-за чего тот неоднократно рассказывал прессе о своих страданиях.

В 2021 году в документальном фильме Netflix семья Шумахера подтвердила, что он до сих пор не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с близкими, а на лечение уже потрачено более 20 млн фунтов.

При этом всегда внимательный к деталям Шумахер в свое время застраховал свою жизнь на $90 млн. Согласно условиям договора, при несчастном случае, который привел бы к инвалидности легендарного пилота, его супруга, а также дочь и сын должны были получить по $10 млн каждый.