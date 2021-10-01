Сын Энцо Феррари рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Сын основателя «Феррари» Пьеро Феррари рассказал о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.

«Мне жаль, что о Шумахере говорят так, будто он умер. Михаэль не мертв, он с нами, но он не может общаться», — цитирует Феррари La Gazzetta Dello Sport.

Также сын Энцо Феррари поделился воспоминаниями о встречах с легендарным гонщиком.

«Я имел удовольствие принимать Шумахера в качестве гостя у себя дома и вместе с ним выпивать бутылку красного вина. Ему очень нравились такие моменты близости и спокойствия», — сказал Феррари.

В декабре 2013 года гонщик получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. Врачи выявили у Шумахера множественные повреждения обоих полушарий мозга и кровоизлияние. Летом 2014 года его вывели из комы, а с сентября начали курс реабилитации на вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. С декабря 2018 года появлялись сообщения об улучшении состояния гонщика, однако семья отказывается рассказывать СМИ о его состоянии.

Ранее супруга семикратного чемпиона «Формулы-1» Коринна Шумахер не смогла сдержать слез, рассказывая о состоянии мужа.