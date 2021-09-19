Мик Шумахер: отказался бы от всего ради возможности поговорить с отцом

Пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Мик Шумахер рассказал, что ему не хватает общения со своим отцом Михаэлем, передает F1i.

«Нам было бы, о чем пообщаться. Вот где мои мысли большую часть времени. Думаю, это было бы круто. Я бы отказался от всего только ради этого. Сейчас мы говорим на одном и том же языке, языке автоспорта», — сказал Шумахер-младший.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. Врачи выявили у Шумахера множественные повреждения обоих полушарий мозга и кровоизлияние.

Летом 2014 года его вывели из комы, а с сентября начали курс реабилитации на вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. С этих пор официальных данных о состоянии здоровья спортсмена не поступало.

Михаэлю Шумахеру 52 года. На его счету — семь побед на «Формуле-1». Из них пять раз он выигрывал гонку в составе «Феррари».

Ранее Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала, в какую сумму обошлось лечение ее мужа.