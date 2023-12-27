Брат Шумахера заявил, что Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о состоянии своего брата, семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаля Шумахера. В интервью Bild Ральф констатировал, что легенда F1 не сможет жить полноценной жизнью, как прежде.

«Этот несчастный случай стал для меня очень болезненным и тяжелым опытом. Но не только для меня, но и для детей Михаэля: его сын Мик был тогда совсем юным. Увы, жизнь не всегда справедлива, и в этой ситуации ему во многом не повезло. Михаэлю часто улыбалась удача, но потом случилась эта трагедия. Слава богу, современные медицинские технологии позволили нам добиться многого, но все равно ничего не будет как прежде. Я очень скучаю по тому Михаэлю», — заявил Ральф.

В декабре 2013 года гонщик получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. Врачи выявили у Шумахера множественные повреждения обоих полушарий мозга и кровоизлияние. Летом 2014 года его вывели из комы, а с сентября начали курс реабилитации на вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. С этих пор официальных данных о состоянии здоровья спортсмена не поступало.

Ранее российский бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что его не пускают в Европу.