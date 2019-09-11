«Он в сознании»: что происходит с Шумахером

Легендарный немецкий гонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер 9 сентября был тайно госпитализирован в клинику имени Жоржа Помпиду в Париже, где экс-пилот «Феррари» уже был весной этого года. 50-летнего спортсмена поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на носилках, накрытых специальными чехлами, которые закрывали лицо и тело пострадавшего. Шумахеру должны были провести операцию по введению стволовых клеток. Как сообщили в больнице, процедура прошла удачно. Уже 11 сентября гонщик должен вернуться домой в Швейцарию.

«Могу заверить вас, что Михаэль находится в сознании. Других комментариев о состоянии его здоровья мы дать не можем. Это конфиденциальная информация»,

— передает газета Le Parisien слова медсестры, которая дежурила во время операции.

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Процедуру проводил известный хирург-кардиолог и специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше. 69-летний врач прославился тем, что еще в 2000 году стал первым, кто провел трансплантацию мышечных стволовых клеток одному из пациентов, у которого был инфаркт миокарда. Именно Менаше также осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.

Отмечается, что Шумахера после операции навестили сразу несколько людей. Огромное количество журналистов, прибывших к больнице, внутрь не пустили. Среди тех, кто все-таки смог встретиться с Михаэлем, оказался, например, Жан Тодт, с 1993 по 2007 годы занимавший пост главного спортивного директора «Феррари». Именно он в 1995 году пригласил Шумахера в итальянскую команду, с которой у немца связаны его главные достижения в карьере, а именно — пять чемпионских титулов из семи, что по сей день остается рекордом «Формулы-1».

Посетили Михаэля и прославленные гонщики Ален Прост и Жан Алези, а также сын «Красного Барона» Мик Шумахер выступающего за академию «Феррари» в «Формуле-2». Однако никто из присутствовавших не согласился давать какие-либо комментарии о состоянии госпитализированного. Все дело в том, что супруга Шумахера Коринна еще летом 2014 года, когда прославленный гонщик вышел из комы, приняла решение оградить пострадавшего от публики и СМИ.

«Он в надежных руках. Мы сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как его здоровье, в тайне», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Шумахера.

Любая информация о том, что происходит с немцем, поступает исключительно от его жены.

Напомним, трагедия случилась 29 декабря 2013 года на горнолыжном курорте в Мерибеле, куда Шумахер отправился на отдых вместе со своим сыном и друзьями. Во время спуска со склона он не справился с лыжами и вылетел за пределы трассы, после чего споткнулся о камень, который был прикрыт снегом, и упал.

В результате падения Шумахер ударился головой о горный выступ. По словам врачей, спасти от скорой смерти ему помог шлем, расколовшийся на куски.

Во время транспортировки на вертолете Михаэль потерял сознание, и врачи оперативно ввели его в состояние искусственной комы, подключив пострадавшего к аппарату вентиляции легких. В первое время медики от прогнозов отказывались, заявляя, что немец находится в критическом состоянии. Летом 2014 года Шумахер впервые пришел в сознание, после чего был выписан из больницы и отправлен домой, где проходил курс реабилитации.

В августе 2018 года родственники пострадавшего поделились радостной новостью о том, что Михаэль начал проявлять эмоции, когда слышит голоса своих детей Джины-Марии и Мика и жены Коррины.

«Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и вывозим из виллы, демонстрируя великолепную панораму гор и озеро, Михаэль порой плачет. У него выступают слезы», — говорил один из родственников пострадавшего.

Михаэль Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 1991 году, когда его пригласили в ирландскую команду «Джордан». После 11-и гонок немец перешел в «Бенеттон», с которым завоевал два чемпионских титула, а в 1995 году подписал контракт с «Феррари», за который выступал до 2006 года, после чего объявил о завершении карьеры. В 2009 году Шумахер вернулся в «Формулу-1» и стал пилотом команды «Мерседес», но через четыре года окончательно решил уйти из спорта.