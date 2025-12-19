На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач развеяла миф о ношении шапки зимой

Врач Агаева: отказ от шапки зимой не вызовет менингит
Распространенное мнение, что отказ от ношения шапки в холодное время года может вызвать менингит, отит или грипп, ошибочное. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

Специалист объяснила, что менингитом называется инфекционное заболевание, которое характеризуется воспалением оболочек головного мозга. Возбудителями заболевания являются менингококк и ряд видов вирусов. При этом передается инфекция воздушно-капельным путем.

По словам врача, грипп и простудные заболевания также возникают не из-за отказа от головного убора во время холодов, а под влиянием вирусов. Аналогичная ситуация и с отитом, который провоцируют бактерии и вирусы. Помимо этого, отит может стать осложнением других заболеваний, таких как ангина или гайморит.

«Несмотря на то, что вышеперечисленные заболевания напрямую не связаны с ношением головного убора, это не означает, что можно не носить его во время холодной погоды — длительное нахождение на улице без шапки грозит общим переохлаждением, обморожением кожи головы и ушей», — отметила эксперт.

Она напомнила, что при переохлаждении температура тела может опуститься ниже 35 градусов. Такое состояние негативно отражается на организме, снижая обменные процессы, нарушая работу сердечно-сосудистой системы и провоцируя другие проблемы. Кроме того, при обморожении кожи происходит повреждение, которое может стать причиной отмирания тканей.

Ранее врач объяснила, как правильно носить шапку, чтобы не испортить прическу.

