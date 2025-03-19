«Публике не нравится увядающий артист». Как Надежда Бабкина живет в свои 75 лет

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина отмечает 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинске Астраханской области. Ее отец Георгий Иванович называл себя потомственным казаком и был председателем колхоза, а мать Тамара Александровна работала учительницей младших классов. С ранних лет девочка любила петь, но родители не спешили отдавать дочь в музыкальную школу, так как мечтали, чтобы она стала врачом, учителем или инженером. В школьные годы Бабкина посещала кружок художественной самодеятельности, а в 1967-м, будучи ученицей десятого класса, выиграла Всероссийский конкурс молодежи в жанре русской народной песни.

Несмотря на явный талант к музыке, родители все же уговорили дочь поступить в медицинский институт, но проучившись всего семестр, Бабкина бросила ВУЗ и уехала в Астрахань, где стала студенткой местного музыкального училища. Продолжать учебу будущая звезда решила в Москве: в 1971 году она поступила в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, который окончила по двум специальностям — «дирижер народного хора» (1976) и «сольное народное пение» (1983). В 1986 году Бабкина получила еще один диплом: окончила ГИТИС по специальности «режиссер эстрадных и массовых представлений».

close Надежда Бабкина, 1997 год Олег Булдаков/ТАСС

Начало карьеры Надежды Бабкиной

В 1974 году, еще во время учебы в Гнесинке, Надежда Бабкина организовала вокальный ансамбль «Русская песня», в репертуар которого вошли народные песни разных регионов России, духовные песнопения и композиции современных авторов. Коллектив, изначально состоявший из шести девушек, выступал с концертными программами и спектаклями-обрядами преимущественно на фабриках и заводах, поэтому о популярности речи не шло. Все изменилось в 1976 году, когда «Русская песня» выступила на Всероссийском конкурсе советской песни в Сочи — ансамбль впервые показали по телевизору, и у девушек появились поклонники. Затем коллектив получил золотую медаль на международном фольклорном конкурсе «Братислава-78», а еще через год — первый приз II Всероссийского конкурса за лучшее исполнение народной песни. В том же году Бабкина стала художественным руководителем «Русской песни», и коллектив начал самостоятельно работать при Москонцерте.

Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня»

«Русская песня» активно гастролировала по СССР с тематическими концертными программами и спектаклями-обрядами, наиболее популярными из которых были «Масленица», «Колядки» и «Свадьба». Бабкина, к тому моменту как раз окончившая режиссерский факультет ГИТИСа, сама писала сценарии для выступлений, делая ставку не только на музыкальную составляющую, но и на зрелищность представлений. Особое внимание художественный руководитель «Русской песни» уделяла костюмам артистов — их разработкой занимались лучшие советские дизайнеры, в числе которых были Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. В 1989 году на базе ансамбля был создан одноименный фольклорный центр, который спустя пять лет вошел в подчинение комитета по культуре Москвы, а в 2000-м был преобразован в Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня». Под руководством Надежды Бабкиной театр представил множество концертных программ и спектаклей, рассчитанных как на взрослую, так и на детскую аудиторию. На сегодняшний день в труппу театра «Русская песня», помимо одноименного коллектива, входят ансамбли «Россияне» и «Славяне», танцевальный ансамбль «Русские сезоны», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11», шоу-дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко», а также музыкант-виртуоз Александр Варнаев и артист Александр Коган.

close Надежда Бабкина и театр «Русская песня» выступают на открытии XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2016 год Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Конфликт Надежды Бабкиной с Надеждой Кадышевой

Слухи о вражде и соперничестве между двумя «Надеждами русской песни» ходили еще в середине 90-х. В стадию «острого» конфликт перешел в 2010 году, когда Бабкина негативно высказалась о Кадышевой на пресс-конференции во Владивостоке.

«Бабкина — одна-единственная, которая поет народные песни, и если авторские, то только те, которые авторы предлагают мне сами, которые просят меня спеть, но так, как я пою. А Кадышева не поет ни одной народной песни. Она поет песни своего мужа в попсовом варианте, безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом», — цитировала певицу «КП».

Спустя год Алла Пугачева пригласила обеих артисток принять участие в фестивале «Крым Мьюзик Фест», но Бабкина наотрез отказалась выступать на одной сцене с Кадышевой. Узнав об этом, последняя заметила: «Я сначала думала, выпады Бабкиной — шутка, а оказывается, она всерьез. И вопрос: кому она сделает хуже — мне? Это смешно!»

В 2020 году история получила продолжение, когда бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев процитировал в личном блоге отрывок из якобы существующих мемуаров Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!». Шоумен рассказал о драке двух певиц на съемках новогоднего огонька, отметив, что «Кадышева врезала Бабкиной баяном». Впоследствии выяснилось, что никакой драки, впрочем, как и мемуаров, не было, а спустя несколько месяцев «враждующие» звезды стали публиковать совместные фотографии в соцсетях. Конфликт был окончательно исчерпан в 2022 году , когда Бабкина дала откровенное интервью каналу «Откройте, Давид».

«Это спровоцированная история на ровном месте. Я к Кадышевой прекрасно отношусь. У нее своя дорога... Я вообще туда не лезу», — заявила она.

close Певица Надежда Кадышева и певица Надежда Бабкина (справа), 2008 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Работа Надежды Бабкиной на радио, телевидении и съемки в кино

В начале нулевых Надежда Бабкина вела на радиостанции «Маяк» передачу «Бабкин Дом», во время которой знакомила слушателей с традициями русского фольклора и народно-песенной культурой. В 2010 году «королева русской песни» стала одной из ведущих передачи «Модный приговор» на Первом канале: Бабкина выступала на стороне защиты героинь шоу, отстаивая их право на собственный уникальный стиль. В марте 2022 года передача исчезла из сетки вещания канала, а Бабкина вместе с коллегами была отправлена в творческий отпуск. Ровно через год она вновь вернулась к роли «модного эксперта» в шоу «Модный vs Народный» на НТВ, но передача просуществовала недолго — уже в июле 2023-го проект был закрыт. В феврале 2024 года Бабкина стала ведущей телешоу «Прошу, прости!» на НТВ, но в эфир вышло всего пять выпусков программы.

В 1984 году Надежда Бабкина сыграла эпизодическую роль в культовом советском сериале «ТАСС уполномочен заявить». Впоследствии фильмография артистки пополнилась еще несколькими работами, наиболее заметными из которых стали роли в картинах «Если бы знать» (1993) и «Снежная королева» (2003), а также сериалах «Веселые соседи» (2006), «Три аккорда» (2014) и «Многодетство» (2024). Кроме того, вокал Бабкиной можно услышать в фильме-мюзикле «Новые бременские» (2000) — голосом звезды поет суровая Атаманша.

close Ведущие телепередачи «Модный приговор» на Первом канале модельер Александр Васильев и певица Надежда Бабкина во время съемок, 2015 год Михаил Метцель/ТАСС

Личная жизнь Надежды Бабкиной

Первым и единственным официальным мужем Надежды Бабкиной был музыкант, барабанщик ВИА «Самоцветы» и «Лейся песня» Владимир Заседателев. В 1974 году влюбленные поженились, а спустя год у пары родился сын Даниил. После 17 лет брака Заседателев закрутил роман с бэк-вокалисткой группы Льва Лещенко «Спектр», что послужило причиной развода с певицей. В 2019 году единственный сын Бабкиной Даниил взял фамилию матери, то же самое сделали его жена и дети. Наследник подарил певице троих внуков: Георгия (2010), Веру (2013) и Марфу (2015).

В 2003 году на песенном конкурсе в Саратове Бабкина познакомилась с начинающим артистом Евгением Гором (настоящая фамилия — Горшечков). Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, между ними завязался роман, который перерос в серьезные отношения, однако до ЗАГСа Бабкина и Гор пока так и не дошли.

close Надежда Бабкина и Евгений Гор Alena Kalita/Global Look Press

Похудение и пластические операции Надежды Бабкиной

В 2020 году Надежда Бабкина, всегда славившаяся пышными формами, резко похудела. В беседе с Лерой Кудрявцевой певица призналась, что сбросила около 30 кг благодаря методике интервального голодания, которую ей посоветовала коллега, актриса театра и кино Нонна Гришаева.

«На протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь. Я ем в течение 8 часов, а в течение 16 не ем ничего. Три месяца я так живу. Сбросила 22 килограмма», — поделилась звезда.

Кроме того, Бабкина не скрывает, что пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. В 2019 году она сделала круговую подтяжку лица и объяснила свое решение лечь под нож в интервью «КП»: «Артистам необходимо следить за собственной внешностью. Это часть нашей профессии. Публике не нравится увядающий артист. Если идут возрастные изменения и массаж с масками уже бессильны, надо делать операцию».

close Надежда Бабкина, 2024 год Станислав Красильников/РИА Новости

Чем сегодня занимается Надежда Бабкина

Надежда Бабкина — одна из самых востребованных артисток отечественного шоу-бизнеса. На сцене ее театра «Русской песни», художественным руководителем которого она является, сегодня выступают не только народные ансамбли, но и популярные эстрадные исполнители, ставятся спектакли по мотивам классических произведений русской литературы, фолк-мюзиклы и рок-оперы. Сама артистка много гастролирует по стране, снимается в телепроектах и сериалах.

75-летие народная артистка России планирует отметить на сцене «Русской песни» большим шоу «Юбилей, который пошел на так». Гостями праздника станут артисты разных жанров — от Нонны Гришаевой и Клары Новиковой до Николая Баскова и SHAMAN. В интервью «Российской газете» Бабкина призналась, что планировала отметить юбилей «втихаря», но коллеги по театру решили подготовить ей сюрприз. Бабкина отметила, что все-таки вмешалась в организацию шоу, чтобы тщательно подготовиться к празднику: «И все же до конца так и не знаю, что произойдет на этом капустнике, только в общих чертах».