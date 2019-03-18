«Встань и иди»: кто покушался на мертвого Ленина

Выстрелил в Ленина и «умер за народ»

Первое покушение на мертвого Ленина было совершено через десять лет после того, как тело вождя поместили в Мавзолей — 19 марта 1934 года.

В тот день один из посетителей гробницы в порядке очереди подошел к саркофагу, затем внезапно выхватил из кармана револьвер и, не целясь, два раза выстрелил в забальзамированное тело. К нему бросилась охрана, однако сделать ничего не успела, мужчина совершил самоубийство.

Посетителей Мавзолея сразу же вывели из помещения, запретив рассказывать кому-либо об инциденте. Стрелком оказался 46-летний Митрофан Никитин — работник подмосковного совхоза «Прогресс». Никаких свидетельств о его психических заболеваниях обнаружено не было. По данным следствия, в день покушения Никитин целенаправленно выехал из родного села Куркино в Москву. Прямо с вокзала он отправился на Красную площадь. В кармане у самоубийцы также нашли предсмертную записку.

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«Кругом нищета, голод, рабство, зверство, пришибленность. Люди изоврались во лжи, боятся друг друга, боятся лишнего сказать, зная, что за плечами ГПУ, пытка, смерть. Люди от истощения, от голода падают и мрут, как мухи. Еще много миллионов погибнет от коммунизма, от этой химеры, абсурда. Я с 13 лет работаю, моя совесть чиста, за правду на все пытки готов пойти. Я, Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ», — признавался рабочий. К своему письму он также приложил письмо на имя секретаря Пролетарского райкома партии Кулькова, к которому относился его родной совхоз.

Как оказалось, ранее Никитин пробовал донести свое возмущение иными способами. Так, проработав «Прогрессе» около недели, мужчина стал ругаться с руководством и писать заявления, в которых просил обратить внимание на массовое пьянство и разгильдяйство работников, а также на процветавшее жульничество и воровство. По словам Никитина, основная проблема заключалась в директоре совхоза, установившем принцип неравного распределения продуктов питания.

«Ведь кладовка существует почти для директоров. Рабочие все видят, но что могут сделать. Весной все разбегутся, я вам пророчу это», — сообщал Никитин, призывая секретаря Кулькова как минимум расследовать первопричину, из-за которой были «поморожены» картофель и другие овощи.

Копия этого письма и записка Никитина были в тот же день переданы Иосифу Сталину. Бумаги пометили грифом «Секретно» и отправили в личный архив секретаря ЦК, где они пролежали 60 лет. На данный момент вся документация по этому инциденту хранится в Архиве Президента РФ в фонде Сталина.

Кирпич, кувалда и молоток — что пришлось пережить саркофагу

Следующая попытка «добить» мертвого Ленина произошла уже во время «оттепели» — в 1959 году. Тогда один из посетителей Мавзолея решил атаковать саркофаг и ударил по стеклу молотком, после чего по нему прошла большая трещина. Мужчину сразу же задержали — его имя и дальнейшая судьба в истории не сохранились. По неподтвержденным сведениям, он был отправлен в психиатрическую больницу, где его оформили как «безымянного пациента».

Дело предшественников подхватил житель Кыргызстана, который ради этого специально прилетел в Москву. В июле 1960 года мужчина по фамилии Минибаев также спокойно прошел в гробницу и направился к телу Ленина.

Дальнейшего развития событий предвидеть не мог никто: мужчина внезапно вскочил на барьер около саркофага и ударом ноги разбил стекло.

Согласно протоколу допроса, свою идею он вынашивал на протяжении нескольких лет и собирался разрушить гроб с телом Ленина до основания, если бы ему не помешала охрана. Кроме того, Минибаев также некоторое время не мог выбрать объект своей атаки. На тот момент в Мавзолее у Ленина уже появился «сосед» — с марта 1953 года туда поместили забальзамированного Сталина.

Как докладывал в ЦК КПСС министр здравоохранения СССР Курашов, во время этого покушения не обошлось без повреждений для вождя — мелкие осколки повредили его лицо, в связи с чем мавзолей закрыли на несколько месяцев. Пока ученые специальной биохимической лаборатории приводили в порядок Ленина, другие специалисты занялись укреплением саркофага: новое стекло для него изготовили из особо прочного материала.

Буквально через год над гробом вождя надругалась женщина — некая Смирнова, проходя мимо саркофага, громко выругалась матом в адрес Ленина, плюнула в него и бросила в стекло камень. Причины внезапной агрессии выяснены не были.

Еще один камень прилетел в Ильича в 1962 году. Его бросил агрессивно настроенный пенсионер из подмосковного Павловского Посада по фамилии Лютиков. Как позже выяснили силовики, к своему «покушению» мужчина готовился на протяжении двух лет и все это время писал антисоветские письма в центральные газеты и посольства западных стран.

Спустя четыре года кувалду в усыпальницу бросил житель Краснодарского края по фамилии Ватинцев, однако никаких последствий его поступок не повлек. Позже троих последних злоумышленников — Смирнову, Лютикова и Ватинцева — признали невменяемыми.

Кровавые покушения на вождя

Несколько последующих покушений на тело Ленина имели более серьезные последствия. В сентябре 1967 года около Мавзолея прогремел первый взрыв — его произвел житель Литвы по фамилии Крысанов. Мужчина, о котором не сохранилось больше никакой информации, взорвал на себе пояс смертника непосредственно перед входом в гробницу вождя. В результате происшествия погибли несколько человек. Однако, как утверждают некоторые источники, единственной жертвой стал сам Крысанов — люди, находившиеся в непосредственной близости, отделались только тяжелыми ранениями.

Случайный свидетель происшествия, фотограф из Запорожья Бурбовский, позже вспоминал: «Все оторопели. Затем публика с криком бросилась врассыпную.

Когда схлынул поток людей, я смотрю: мимо меня проходит парень, поднимает брюки — у него кровь течет по ногам. Мужчина военный несет девочку — у нее нога почти оторвана и болтается. Перед входом в мавзолей лежал мужчина с кишками, вывернутыми на мостовую, а рядом — второй парень, над которым склонились несколько человек».

После сентябрьских событий было принято решение установить в Мавзолее новые приборы и аппаратуру для управления инженерными системами. Кроме того, были заменены около 12 тыс. мраморных блоков, укреплены все конструкции, а также усовершенствован и сам саркофаг. В его создании приняли участие передовые московские заводы, которые снабдили сооружение мощными металлическими укреплениями и специальным бронестеклом, обеспечивающим защиту от пуль и взрывчатки.

Новый саркофаг был установлен в Мавзолее в апреле 1973 года. Именно это обстоятельство смогло уберечь тело Ленина от уничтожения во время следующей атаки, которая произошла буквально через несколько месяцев – 1 сентября. Тогда, в День знаний, в усыпальницу вождя толпами заходили группы школьников. Воспользовавшись большим потоком посетителей, к телу проник и злоумышленник, которого приняли за учителя по его интеллигентному виду.

Он медленно подошел к саркофагу в порядке очереди, а затем незаметно соединил контакты на самодельном устройстве, в результате чего грянул мощный взрыв.

От «учителя» остались только рука и часть головы, поэтому установить его личность, как и мотивы преступления, не представлялось возможным. Это засвидетельствовал прибывший на место взрыва будущий глава КГБ — Юрий Андропов.

В результате происшествия тело Ленина осталось невредимым благодаря новому саркофагу. Однако без жертв в этот раз не обошлось: погибла семейная пара, которая в этот день приехала на экскурсию из Астрахани. Тяжелые ранения получили также четверо школьников и солдат Кремлевского полка, которого отбросило к стене Мавзолея взрывной волной.

«Встань и иди!»

Все последующие попытки атаковать Мавзолей носили уже менее примечательный характер. Так, 15 марта 2010 года 33-летний житель ближнего Подмосковья Сергей Карпецов смог перелезть через ограждение, взобрался на трибуну Мавзолея и стал громко призывать всех прохожих к захоронению Ленина и разрушению Мавзолея. При задержании он оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического пистолета.

«Я привлек внимание к такой проблеме, как снос мавзолея. Меня мавзолей не устраивает тем, что в нем находится мумия антихриста. Считаю свой поступок осознанным и адекватным», — позже заявил Карпецов газете «МК». Как удалось установить следствию, в момент задержания мужчина уже находился в розыске за разбойное нападение.

Избавиться от тела Ленина пытались и совсем необычными способами — вождя призывали уйти самостоятельно.

Так, 19 января 2015 года двое активистов арт-группы «Синий всадник» принесли на Красную площадь бутылки с освященной водой и стали обливать ею Мавзолей с криками: «Встань и иди!».

Как позже объяснили сами «всадники», они пытались повторить библейский сюжет, согласно которому с такими словами Иисус обратился к исцеленному им лежачему больному. Однако Ленин не ушел, а активистов задержала полиция.

Оживить Ленина пытались и в марте 2019 года — на этот раз при помощи оливкового масла. По данным источников РИА «Новости» в правоохранительных органах, на Красной площади полиция задержала мужчину с бутылкой масла. Он поливал им Мавзолей, выкрикивая: «Вставай, вставай!».

Впрочем, к Мавзолею хулиган пройти не смог — он облил только брусчатку. «Проход туда сейчас закрыт, это все происходило рядом, поэтому Мавзолей никак не пострадал», — уточнил источник. Известно, что усыпальница закрыта на профилактику с 18 февраля до 16 апреля.

По признанию самого задержанного, прийти на Красную площадь его побудили некие «внутренние мотивы». Как указала в рапорте сотрудница полиции, он хотел воскресить вождя. Задерживать мужчину не стали — полицейские на месте происшествия составили на «воскресителя» административный протокол за мелкое хулиганство. Его обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.