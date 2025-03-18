18 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

18 марта в России отмечается день возвращения Крыма «в родную гавань». В мире вспоминают Парижскую коммуну, чествуют социальных работников и учатся жарить яичницу. У православных — празднование иконы Божией Матери «Воспитание». Какие события произошли 18 марта, кто в этот день отмечает день рождения из знаменитостей и какие памятные даты чтут в разных странах и по всему миру — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 марта

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Это произошло спустя два дня после референдума, на котором жители полуострова определили его статус. На территории республики Крым этот день является официальным праздником и выходным согласно региональному закону от 2015 года​. В Севастополе у этого праздника тоже официальный статус, но немного другое название — День возвращения города Севастополя в Россию.

close Денис Абрамов/РИА Новости

Всемирный день переработки отходов

С 2018 года каждое 18 марта проводится Всемирный день переработки отходов (Global Recycling Day) — экологическая акция, призванная привлечь внимание к важности переработки мусора для будущего планеты​. Бытовые отходы либо закапываются на свалках, либо сжигаются, и это считается неэффективным использованием большинства материалов (металлов и древесины, пластика и полимеров, стекла и текстиля). В этот день активисты, бизнес и государственные организации по всему миру объединяются, чтобы продвигать переработку мусора и беречь природные ресурсы.

День Парижской коммуны

День Парижской коммуны ежегодно отмечают в память о революционных событиях 1871 года во Франции. В этот день восставшие парижане провозгласили власть Парижской коммуны — первого правительства рабочего класса, которое продержалось 72 дня​. До сих пор 18 марта отмечается левыми движениями по всему миру как день первой пролетарской революции.

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Всемирный день социальной работы

В третий вторник марта мировое сообщество отмечает Всемирный день социальной работы — профессиональный праздник работников социальной сферы​ (в 2025 году он выпал на 18 марта). В этот день проводятся конференции, тренинги и акции, направленные на обмен опытом, поддержку уязвимых групп населения и продвижение социальной справедливости. Основная задача социальной работы — обеспечить достойный уровень и качество жизни представителей социальных групп, нуждающихся в помощи и поддержке.

День яичницы

Гурманы и кулинары по всему миру отмечают неофициальный праздник, посвященный одному из самых простых блюд — яичнице. В этот день люди экспериментируют с рецептами, делятся фотографиями оригинальных блюд из жареных яиц, способных украсить любой завтрак.

День рождения электрической бритвы

Поклонники техники и любители гладкого бритья отмечают этот неофициальный праздник, вспоминая революционное изобретение, которое изменило утреннюю рутину миллионов мужчин. В 1931 году началось серийное производство первого электрического бритвенного прибора, изобретенного американцем Джейкобом Шиком​, и с тех пор устройство стало неотъемлемой частью повседневной жизни.

Какие праздники и памятные даты отмечают 18 марта в других странах

Белоруссия — День внутренних войск. 18 марта в стране отмечают День внутренних войск — профессиональный праздник подразделений охраны общественного порядка. Он был установлен указом президента в 2001 году​ и ежегодно отмечается сотрудниками внутренних войск и ветеранами.

Монголия — Мужской праздник. 18 марта в Монголии отмечают так называемый Мужской праздник — неофициальный день мужчин, приуроченный ко Дню военнослужащих страны​. Исторически он связан с чествованием монгольской армии, поэтому его можно назвать аналогом российского Дня защитника Отечества.

Турция — День победы при Чанаккале. В эту дату турки чтят подвиг своих предков в битве при Чанаккале (Галлиполи) в Первую мировую войну. 18 марта 1915 года османские войска остановили наступление союзников, и теперь каждый год в этот день Турция вспоминает погибших воинов и отмечает одну из своих знаковых побед​.

Южная Осетия — День памяти жертв Ередской трагедии. В этот день вспоминают события 18 марта 1991 года, когда грузинские националисты захватили 25 мирных осетин около села Еред (на тот момент территория контролировалась грузинскими военными) . Они отпустили женщин и детей, а 12 мужчин после пыток заживо закопали в землю и разровняли место захоронения бульдозером. Каждый год жители Южной Осетии в этот день организуют траурные митинги и памятные мероприятия. Представители власти, родственники погибших и простые граждане возлагают цветы к могилам жертв.

Церковные праздники 18 марта

Празднование в честь обретения мощей благословенных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина

В этот день верующие вспоминают событие, произошедшее в 1463 году, когда в Ярославле обнаружили нетленные мощи благословенных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, прославившихся чудотворениями и мудрым правлением. В праздник проводятся богослужения, читаются житии и особые молитвы.

Празднование иконы Божией Матери «Воспитание»

Этот церковный праздник установлен в память об обретении чудотворной иконы «Воспитание». Перед этим образом Богородицы принято молиться о помощи в правильном воспитании детей и о даровании им разума.

18 марта Русская православная церковь также чтит память • преподобного Исихия Вифинского;

• мученицы Ираиды;

• мученика Конона Исаврийского;

• мученика Евлогия, иже в Палестине;

• мученика Евлампия Палестинского;

• мученика Конона Мандонского (Памфилийского), градаря (огородника).

18 марта католическая церковь также чтит память • святителя Кирилла Иерусалимского, почитаемого как Учитель Церкви;

• святого Александра Иерусалимского;

• святого Фридиана Луcca;

• испанского чудотворца святого Сальватора из Орты;

• мученика короля Эдуарда (Эдуарда Мученика).



Народные праздники и приметы 18 марта

Конон Огородник

В народном календаре славян 18 марта — Конон Огородник (он же Конон Градарь). Этот день в старину посвящали подготовке к новому сельскохозяйственному сезону. Считалось, что с Конона Огородника пора начинать копать огород и замачивать семена овощных культур для рассады​. Чтобы уберечь будущий огород от напастей — засухи, мошкары и червей — крестьяне проводили особый обряд. Рано утром 18 марта на огороде выкапывали три маленьких ямки и тут же их закапывали, приговаривая:

«Одна лунка — для суши, другая — для мошки, третья — для червей».​

18 марта старались не браться за тяжелый труд в огороде с острыми вилами и не затевать ссор и сплетен — считалось, что на Конона Огородника любая ссора особенно греховна​. Зато трудиться на земле именно 18 марта было благословлено: святой Конон, по преданию, сам был садовником, поэтому работу в огороде в его день называли праведным делом и не отменяли даже в непогоду​.

Конон Огородник — праздник вещих снов Интересно, что современные любители эзотерики провозгласили 18 марта еще и «праздником вещих снов». Считается, будто именно в ночь на 18 марта человеку могут присниться пророческие сны. Несмотря на скептицизм ученых, эта дата получила некоторое распространение в народном фольклоре. Многие в шутку желают друг другу в этот день «вещих снов», продолжая традицию поиска скрытых знаков и предсказаний в повседневной жизни.



Приметы

Народные приметы на 18 марта связаны с погодой и природой.



Если на Конона день выдастся солнечным, то летом не будет града​.



Теплая погода 18 марта предвещает теплое лето, а раннее появление весной птиц (например, прилет трясогузок) — к ранней и приятной весне​.



Если же в этот день по двору бегают мыши или полевые грызуны выбираются из нор, будет плохой урожай и голодное время​.

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Какие исторические события произошли 18 марта

1662 год — во Франции начал курсировать первый в мире общественный транспорт — многоместная конная карета «омнибус», запущенная в Париже по инициативе Блеза Паскаля​. Это считается началом истории городских пассажирских перевозок.

1946 год — официально начал работу Всемирный банк — один из ключевых институтов мировой экономики​. Первое заседание совета директоров Всемирного банка состоялось 18 марта 1946 года, что ознаменовало старт глобальной финансовой деятельности по восстановлению послевоенной Европы.

1962 год — подписаны Эвианские соглашения между Францией и Алжиром, завершившие многолетнюю Алжирскую войну. 18 марта 1962 года Франция признала независимость Алжира, и эта дата стала днем окончания колониального правления в стране​.

1965 год — космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года Леонов пробыл вне корабля «Восход-2» 12 минут, открыв новую эпоху в освоении космоса​.

1980 год — произошла крупнейшая трагедия в истории советской космонавтики: на космодроме «Плесецк» при подготовке к пуску на стартовой позиции взорвалась ракета «Восток-2М», в результате чего погибли 48 человек.

1988 год — в ЮАР испекли самую большую в мире буханку хлеба весом 1,4 тонны​. Этот рекорд выпечки вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

2014 год — состоялось историческое событие для России — подписание договора о присоединении Крыма. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, и вместе с властями Крыма подписал договор, согласно которому Крым и Севастополь были объявлены частью РФ​. Это событие ежегодно отмечается в России как День воссоединения Крыма.

Дни рождения и юбилеи 18 марта

1844 — родился Николай Римский-Корсаков, великий русский композитор, дирижер и педагог, член «Могучей кучки»​, основоположник национальной композиторской школы и автор опер «Садко», «Снегурочка», «Золотой петушок» и других шедевров.

1858 — родился Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель, создатель двигателя внутреннего сгорания.

1869 — родился Невилл Чемберлен, британский политик и премьер-министр на момент начала Второй мировой войны, активный сторонник политики умиротворения Адольфа Гитлера.

1874 — родился Николай Бердяев, религиозный философ, представитель русского экзистенциализмa.

1907 — родился Яков Джугашвили, старший сын Иосифа Сталина, погибший во время Великой Отечественной войны в немецком плену.

1949 — родился Борис Грачевский, кинорежиссер и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Кто отмечает день рождения

66 лет исполняется Люку Бессону — всемирно известному французскому кинорежиссеру и продюсеру. Бессон создал культовые фильмы: «Леон», «Никита», «Пятый элемент», «Такси» и многие другие​.

45 лет исполняется Алексею Ягудину — знаменитому российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону 2002 года в мужском одиночном катании. Ягудин — четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы​.

45 лет исполняется Наталье Поклонской, советнику генпрокурора РФ, экс-прокурору Крыма, прославившейся в том числе благодаря мему «няш-мяш» и нападкам на фильм «Матильда».

36 лет исполняется Лили Коллинз — британско-американской актрисе кино и телевидения. Дочь музыканта Фила Коллинза, Лили прославилась ролями в фильмах «Белоснежка: Месть гномов», «Орудия смерти», а недавно — главной ролью в сериале «Эмили в Париже».

55 лет исполняется Куин Латифе (настоящее имя Дана Оуэнс) — американской рэп-исполнительнице, певице и актрисе. Обладательница премии «Грэмми» и номинантка на «Оскар», Куин Латифа стала одной из первых женщин в хип-хопе, добившихся мировой славы.

46 лет исполняется Адаму Левину — американскому певцу, автору песен, лидеру поп-рок группы Maroon 5. Адам Левин прославился хитами «This Love», «She Will Be Loved», «Moves like Jagger» и другими.