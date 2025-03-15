15 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 марта в России чествуют баян, аккордеон и гармошку — инструменты, под которые гуляли веселые свадьбы и собирались на задушевные посиделки. В мире этот день посвящен защите прав потребителей, а также детенышам тюленей — белькам, чья белоснежная шерсть сделала их жертвами браконьеров. Любители необычного могут проверить свои убеждения на прочность в День «Все, что ты думаешь, — неправильно». Какие еще памятные даты и праздники отмечают 15 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 марта

Вcepoccийcкий дeнь бaянa, aккopдeoнa и гapмoники

Этот праздник посвящен инструментам, без которых невозможно представить народную музыку. Баян, аккордеон и гармошка вошли в культуру еще в XIX веке, а их популярность достигла пика в советское время. Хороший гармонист мог не только вдохновить любую компанию, но и заслужить уважение всей деревни.

Интересно, что баян назван в честь древнерусского певца Бояна, а аккордеон придумали в Европе, но он стал настоящим народным инструментом в России. В праздник музыканты устраивают концерты, где исполняют народные мелодии и современные композиции, доказывая, что баян жив не только в частушках, но и в роке, джазе и даже электронной музыке.

Всемирный день прав потребителей

15 марта 1962 года президент США Джон Кеннеди произнес речь, в которой сформулировал основные права потребителей: на безопасность, информацию, выбор и возможность быть услышанным. Эта дата стала точкой отсчета для международного движения в защиту прав покупателей. В наше время вопросы качества товаров, защиты от мошенничества и ответственности бизнеса актуальны как никогда. В этот день проводятся образовательные акции, консультации и горячие линии, на которых можно узнать, как защитить свои права и куда жаловаться, если товар оказался «не тем».

• Международный день борьбы с исламофобией

Эта дата была учреждена ООН относительно недавно — в 2022 году в память о теракте в новозеландском Крайстчерче. 15 марта 2019 года в результате нападения на мечети на почве религиозной ненависти были убиты более 50 человек. Международный день борьбы с исламофобией посвящен борьбе с дискриминацией, предрассудками и насилием в отношении мусульман и ислама в целом. Этот день призван привлечь внимание к проблеме, которая проявляется в стереотипах, ненависти и ксенофобии в отношении тех, кто исповедует ислам, и их религиозных убеждений.

Международный день защиты бельков

Этот праздник появился в 1983 году благодаря экологам, которые боролись против варварского промысла пушнины. Бельки — детеныши тюленей, рожденные в Арктике, которые становятся жертвами браконьеров из-за своего белоснежного меха. Несмотря на запреты, охота на них продолжается, что ставит популяцию под угрозу. В этот день зоозащитные организации проводят акции, собирают подписи за усиление мер защиты этих животных и рассказывают, как можно помочь арктическим обитателям не выходя из дома.

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Дeнь «Вcе, чтo ты думaeшь, — нeпpaвильнo»

Этот шуточный праздник напоминает нам о том, что иногда стоит пересмотреть свои взгляды. Придуманный в США как психологическая шутка, он призывает людей критически относиться к своим убеждениям и быть открытыми к новым знаниям. В мире, где мифы часто принимают за истину, этот день учит нас проверять факты и не бояться менять мнение.

Какие праздники отмечаются 15 марта в других странах

Фальяс — Испания. Это один из самых зрелищных и шумных праздников Испании, который проходит в Валенсии. Его корни уходят в средневековье, когда ремесленники в день святого Иосифа, покровителя плотников, сжигали старые деревянные конструкции в знак прощания с зимой. Со временем обычай превратился в грандиозный фестиваль, во время которого мастера создают гигантские куклы «нинот». Эти фигуры, изображающие знаменитостей, выставляются на улицах, а в последний день праздника (19 марта) сжигаются на огромных кострах.

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Дeнь мoлoдежи — Пaлaу. Палау — одна из самых малых стран мира, расположенная в Тихом океане, но она активно поддерживает программы для молодежи. В этот день проводятся спортивные соревнования, музыкальные фестивали и образовательные мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств и патриотизма среди молодежи. Особое внимание уделяется экологии: молодые люди выходят на уборку пляжей и территорий, так как для Палау, живущего за счет туризма, чистота природы — залог процветания.

Пpaздник бoгaтoгo гoдa «Χoнэн-мaцуpи» — Япoния. Это один из самых необычных и символичных японских праздников, посвященный плодородию и богатому урожаю. Его проводят в городе Комаки в храме Тагата. Центральным событием праздника становится процессия, в ходе которой по улицам города проносят огромную деревянную статую фаллоса длиной около 2,5 метра. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы стать свидетелями этого древнего ритуала, насладиться традиционной кухней и попробовать сакэ, разливаемое бесплатно для всех гостей.

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Дeнь гpушeвoгo дecepтa «Бeль Элeн» — США. Этот гастрономический праздник посвящен элегантному французскому десерту, названному в честь оперы «Прекрасная Елена» композитора Жака Оффенбаха. В XIX веке известный французский шеф Огюст Эскофье придумал это изысканное блюдо, сочетая вареные груши, ванильное мороженое и горячий шоколад. Сегодня этот десерт известен во всем мире, а в США 15 марта рестораны и кафе предлагают различные вариации этого лакомства.

Церковные праздники 15 марта

Ρoдитeльcкaя cуббoтa 2-й ceдмицы Вeликoгo пocтa

Родительские субботы — это дни, когда православные христиане поминают усопших. Это первая великопостная Родительская суббота. Верующие обращаются к Богу с молитвами об упокоении умерших родственников и близких. В храмах служат панихиды, верующие заказывают молебны и приносят в церкви продукты для поминальных трапез. В народной традиции этот день также считался временем для посещения кладбищ и приведения могил в порядок.

Родительские субботы в 2025 году: поминальный календарь и православные традиции Дни родительских суббот занимают особое место в православном календаре. В эти даты... 20 января 14:20

День иконы Божией матери, именуемой «Державная»

Эта икона почитается Русской православной церковью как чудотворная. Старинная святыня была найдена в подвалах Вознесенского храма в Коломенском в день отречения от престола Николая II — 15 марта (по новому стилю) 1917 года. В России это было воспринято как символическая передача верховной царской власти: ушел царь, и сама Богородица возглавила страну и будет заботиться о ней.

Дeнь пaмяти cвятитeля Apceния, eпиcкoпa Твepcкoгo

Святитель Арсений жил в XIV веке и был одним из важнейших церковных деятелей Твери. Он отличался образованностью, строгим аскетическим образом жизни и боролся за укрепление православной веры в период междоусобных войн на Руси. Арсений оставил после себя богословские труды и активно развивал церковное образование. После смерти он был причислен к лику святых.

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Фeoдoтa Киpинeйcкoгo

Феодот Киринейский жил в III веке и был епископом города Киринея (современный Кипр). В период жестоких гонений на христиан со стороны римского императора Диоклетиана он был арестован и подвергнут пыткам за отказ отречься от веры. По преданию, это не сломило его. Он продолжал проповедовать даже в темнице. В итоге Феодот был казнен, но его стойкость сделала его примером мужества для последующих поколений христиан.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aгaфoнa Египeтcкoгo

Агафон Египетский был одним из отцов египетского монашества, жившим в IV веке. Он прославился своим смирением, добротой и стремлением к уединенной молитве. По преданию, он отличался особой кротостью и никогда не осуждал ближних. Его ученики вспоминали, что он считал себя самым грешным из людей, но именно это делало его примером истинного смирения.

close Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Народные праздники и приметы 15 марта

Фeдoт Вeтpoнoc (Вeтpы-виxpoвeи)

Федот Ветронос — день, связанный с весенними ветрами, которые в этот период особенно сильны. Согласно народным поверьям, 15 марта ветер может «снести крышу» или «разогнать зиму». Если ветер был резким и холодным, считалось, что весна будет затяжной и дождливой, а если теплым и южным — вскоре наступит тепло. В деревнях в этот день наблюдали за деревьями: если ветви качались в разные стороны, год обещал быть урожайным.

Приметы

Тихий, безветренный день — к ранней и теплой весне.

Кружатся вихри на дороге — к хорошему урожаю зерновых культур.

Если вороны летают низко и каркают — к похолоданию и возможным заморозкам.

Кошка свернулась клубком и не хочет выходить на улицу — к длительному похолоданию.

Дым из трубы стелется по земле — к скорому ненастью и сырой погоде.

Галки и вороны сбиваются в стаи и громко каркают — к ухудшению погоды, возможен сильный ветер или снегопад.

Какие исторические события произошли 15 марта

1493 год — два из трех кораблей первой экспедиции Христофора Колумба вернулись в Испанию, привезя с собой не только известия о новом континенте, но и первых индейцев, которых европейцы восприняли как диковинку.

1603 год — французский исследователь Самюэль де Шамплен отправился в свою первую экспедицию в Канаду, заложив основу для будущей французской колонизации Северной Америки.

1800 год — в Санкт-Петербурге завершено строительство Михайловского замка, который вскоре стал трагическим местом убийства императора Павла I.

1892 год — американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор, положив начало развитию современных подъемных механизмов в городах.

1897 год — в Петербурге состоялась премьера первой симфонии Сергея Рахманинова. Ее встретили крайне холодно — композитор так переживал провал, что на несколько лет ушел в депрессию и прекратил сочинять музыку.

1917 год — Николай II отрекся от престола, было сформировано Временное правительство, а экс-императора заключили под стражу.

1927 год — началось строительство ДнепроГЭС — крупнейшей гидроэлектростанции СССР, которая стала символом индустриализации страны.

1937 год — в Чикаго открыт первый в мире банк донорской крови, что стало революцией в медицинской практике и спасло миллионы жизней.

1938 год — в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть, что впоследствии превратило страну в одного из крупнейших нефтедобытчиков мира.

1945 год — началась Верхне-Силезская наступательная операция Красной армии, ускорившая падение нацистской Германии.

1985 год — зарегистрирован первый домен в зоне .com (symbolics.com), это событие — отправная точка для развития интернета в современном виде.

1990 год — Михаил Горбачев принес присягу в качестве первого (и последнего) президента СССР, что стало символом политических перемен в стране.

Дни рождения и юбилеи 15 марта

1614 год — родился Франциск Сильвий, немецкий врач, анатом и химик, основавший школу ятрохимии и сыгравший важную роль в развитии медицины.

1767 год — родился Эндрю Джексон, 7-й президент США, известный своей жесткой политикой и основанием Демократической партии.

1854 год — родился Эмиль Адольф фон Беринг, немецкий микробиолог, первый лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

1886 год — родилась Герда Вегенер, датская художница и график, известная работами в стиле ар-деко и историей, связанной с трансгендерной личностью Лили Эльбе.

1924 год — родился Юрий Бондарев, русский писатель и сценарист, автор романов «Горячий снег» и «Батальоны просят огня».

1930 год — родился Жорес Алферов, советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии, один из разработчиков полупроводниковых лазеров.

1932 год — родился Алан Бин, американский астронавт, четвертый человек, ступивший на Луну в рамках миссии «Аполлон-12».

1935 год — родился Леонид Енгибаров, советский клоун, мим, киноактер.

1937 год — родился Валентин Распутин, русский советский писатель, публицист, Герой Социалистического Труда.

Кто отмечает дни рождения

82 года исполняется Дэвиду Кроненбергу, канадскому режиссеру, одному из создателей жанра «телесного ужаса», известному фильмами «Муха» и «Сканнеры».

78 лет исполняется Раю Кудеру, американскому рок-музыканту и гитаристу, известному своими вкладом в блюз, фолк и латиноамериканскую музыку.

70 лет исполняется Ди Снайдеру, вокалисту американской рок-группы Twisted Sister, автору культового хита «We're Not Gonna Take It».

67 лет исполняется Владиславу Флярковскому, российскому телеведущему, известному по программе «Новости культуры».

53 года исполняется Марку Хоппусу, басисту и вокалисту культовой панк-группы Blink-182, автору хитов «All the Small Things» и «I Miss You».

50 лет исполняется Еве Лонгории, американской актрисе, звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» и активистке в сфере прав женщин.

48 лет исполняется Джо Хану, диджею и клипмейкеру культовой группы Linkin Park, автору сценического образа и визуального стиля коллектива.

39 лет исполняется Джай Кортни, австралийскому актеру, звезде фильмов «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» и «Отряд самоубийц».

35 лет исполняется Любови Аксеновой, актрисе театра, кино, телевидения, сценаристке.