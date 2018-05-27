«Я прожил лучшую из жизней»: умер Алан Бин

В США не стало еще одного из национальных героев — астронавтов, которым повезло прогуляться по поверхности Луны. Алан Бин, четвертый по счету человек, чья нога ступила на поверхность спутника Земли, и один из первых американцев, осваивавших орбитальную станцию,

умер в субботу возрасте 86 лет.

По словам супруги астронавта, он скончался дома в кругу близких после болезни, которая развилась две недели назад во время поездки в Индиану.

Со смертью Бина ныне здравствующими остаются лишь четверо из двенадцати лунных астронавтов,

высаживавшихся на Луне: Базз Олдрин (88 лет), Дейв Скотт (85 лет), Чарли Дьюк (82) и Харрисон Шмит (82).

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Восемь других посетителей естестенного спутника Земли уже скончались, как и все семь астронавтов из первой американской пилотируемой программы Mercury.

После получения степени инженера в Техасском университете в Остине Бин стал служить во флоте сначала летчиком, потом — летчиком-испытателем.

В отряд астронавтов он вошел в 1963 году. После включения в состав нескольких дублирующих экипажей Бин был назначен пилотом лунного модуля в экспедицию «Аполлон-12», которая в ноябре 1969 года стала второй экспедицией с высадкой на поверхность Луны.

NASA Пилоты «Аполлон-12» Чарльз Конрад, Ричард Гордон и Алан Бин перед полетом

Свою сообразительность Бин проявил уже в первые минуты после старта, после того как на 37 секунде полета грозовой разряд прошил ракету «Сатурн-5», вызвал сбой в работе множества датчиков и приборов внутри командного модуля, из-за чего на Землю стала поступать абсурдная телеметрия.

Этот момент стал одним из самых известных в истории американского ЦУПа — получив странные сигналы, оператор полета Джон Аарон вспомнил, что так ведет себя блок SCE (Signal Conditioning Equipment) при отключении питания.

Аарон передал команду переключить блок на резервное питание руководителю полета Джерри Грифину. Тот ее не понял, однако по буквам передал экипажу: «Try SCE to Aux». Чарльз Конрад, командир экипажа, также ничего не понял, а Бин сообразил.

Он мгновенно нашел нужный переключатель, и мгновенно на Землю стали передаваться верные данные.

На сохранившейся записи слышно, как астронавты шутят спустя мгновения после едва не случившейся катастрофы, еще до достижения ими необходимой орбиты.

NASA Карта миссии «Аполлон-12»

На поверхности Луны астронавты провели 31 час, во время посадки они дважды выходили для сбора грунта, установки научной аппаратуры и фотографирования.

Важной частью программы было изучение прилунившегося тремя годами ранее поблизости беспилотного аппарата Surveyor-3. Некоторые фрагменты аппарата были демонтированы и возвращены на Землю. Их исследование показало, что трехлетнее пребывание на Луне подвергает металл весьма незначительному воздействию метеорных частиц. Но, главное,

в них были найдены бактерии, которые, как считается, были занесены при предполетной подготовке миссии на Земле.

Второй раз в космос Бин отправился уже в 1973 году в составе второй миссии на орбитальную станцию «Скайлэб».

Экспедиция прославилась розыгрышем, который устроил Гэрриотт. Когда экипаж в очередной раз вышел на связь с ЦУПом, в эфире зазвучал женский голос: «Прием, Хьюстон. Я не говорила с тобой так долго. Боб, это ты? Это Хелен, жена Оуэна. Мальчики так долго не кушали домашнюю еду, что я решила принести им тепленького. Прием... Ладно, мне нужно идти. Я вижу как мальчики подлетают к командному модулю, а мне не разрешали с тобой говорить. Увидимся позже, Боб!».

Пока на Земле пытались понять, что происходит на станции, астронавты рассмеялись и объяснили: Гэрриотт взял с собой диктофон, на который его жена заранее наговорила несколько фраз.

Фоторепортаж: Умер Алан Бин, человек, побывавший на Луне __is_photorep_included11766403: 1

Позже этот же экипаж разыграл членов третьей экспедиции: когда те прибыли на станцию, их там ожидали три безмолвные фигуры, которые упражнялись на тренажерах и сидели в туалете. Оказалось, предыдущий экипаж взял три старых комбинезона, набил их всяким мусором и приделал к ним «головы» из бумажных пакетов.

Бин покинул NASA в 1981 году с началом новой пилотируемой программы шаттлов.

«Мне нравилось быть астронавтом. Я думал о полете на шаттле, но вокруг было много молодых ребят и женщин, которые могли слетать на нем так же хорошо, как я, и даже лучше», — вспоминал Бин.

Новой страстью астронавта стала живопись, которой он посвятил себя полностью.

Кистью он пытался передать свои чувства и переживания от своих космических полетов, поэтому лунные сюжеты становились главными в его творчестве.

В своих картинах Бин воспроизводил ситуации, в которых были астронавты на Луне, и те, о которых они бы мечтали. Так, в работе «Фантазия» изображены трое астронавтов на фоне лунного модуля вместе с пилотом командного модуля Ричардом Гордоном, который во время полета оставался на орбите Луны и не ступал на ее поверхность.

В 2009 году, в годовщину высадки американцев на Луну, Бин устроил в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики выставку своих картин.

После ухода из NASA многие астронавты разъезжались по разным местам. Бин же не стал уезжать из Хьюстона и основал поблизости свою художественную студию. Через свои картины он пытался вдохновить новые поколения людей на космические исследования.

«Я верю, что 100, 200 и 300 лет спустя эти картины будут популярны, поскольку это первые изображения того, что человек делал за пределами Земли, — говорил Бин.

– Когда люди полетят на Марс, они будут делать такие же вещи...».

Недавно назначенный глава NASA Джим Брайденстайн вспомнил слова Бина, произнесенные им когда-то: «Алан Бин говорил: «Я прожил лучшую из жизней». Это самое лучшее утешение для нас в день его ухода».