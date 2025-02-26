«Части лица упаковали и отправили вертолетом». В Сочи собаки напали на ребенка

В Сочи две домашние хаски напали на девятилетнего школьника, разорвав ему лицо. Ребенка санавиацией доставили в краевую больницу, он находится на аппарате ИВЛ. Фрагменты его лица отправили в медучреждение отдельным вертолетом. Животных изъяли у владельца, его самого допрашивают. Возбуждено уголовное дело. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне участившихся нападений призвал срочно подготовить законопроект по защите детей от агрессии бродячих собак.

В поселке Лесное неподалеку от Красной поляны в Сочи две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на девятилетнего ребенка. У мальчика разорвано лицо.

Младшеклассник не смог сам вырваться и убежать, но проходившие мимо люди отогнали животных.

Пострадавшего госпитализировали в детский Центр в Сочи, после чего санавиацией срочно транспортировали в краевую больницу. Он подключен к аппарату ИВЛ. Как сообщили в пресс-службе мэрии Сочи, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

Отец мальчика рассказал журналистам, что в момент нападения собак находился неподалеку, рядом со своей машиной. Ребенок должен был принести ему веник, чтобы очистить авто от снега. О произошедшем ему рассказали соседи.

«Звонят мне и говорят: «Собаки напали на вашего сына и разорвали лицо»», — поделился мужчина.

Он сразу же помчался к сыну. К тому моменту рядом с ребенком находился другой сосед, на место уже ехала скорая и полиция.

«Одна из собак вырвала части лица сына, мы их упаковали как положено и вторым вертолетом отправили в Краснодар», — рассказал отец мальчика.

Правоохранители опросили очевидцев и установили владельцев животных — это соседи пострадавшей семьи. Собранные материалы переданы в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Собак забрали. По словам местных жителей, хозяин животных не кормил их, как положено, и плохо ухаживал за ними. Сейчас мужчину допрашивают следователи.

Частые нападения

Еще одно нападение собаки на ребенка произошло в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала «Безумный Екб», ротвейлер сбежал из дома и набросился на мальчика. Его мать была рядом и закрыла сына собой.

На кадрах с места происшествия видно, как женщина пытается защититься от животного, но ротвейлер не уходит. Мимо проезжает машина, водитель пытается спугнуть пса и сигналит, но тот не обращает внимания.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку. Известно, что у животного есть хозяин.

25 февраля в селе Аргаяш Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Пес также укусил восьмилетнего школьника за руку, но благодаря куртке рана оказалась несерьезной. В больнице уральцу обработали раны и поставили укол. Ранее в селе были зафиксированы случаи бешенства.

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До этого в Уярском районе Красноярского края пес вцепился ребенку в лицо, пострадавшего госпитализировали, у него была диагностирована укушенная рана и перелом носа. Владельца животного обязали выплатить пострадавшему компенсацию причиненного вреда в размере 100 тысяч рублей.

В начале февраля стая собак едва не растерзала девочку, которая шла в школу в Николаевске-на-Амуре. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Псы разодрали ей руки и голову.

По словам местных жителей, на стаю агрессивных собак, бегающих по городу, они жаловались еще с декабря. Возбуждено уголовное дело.

Законопроект по защите детей

На фоне нападений председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить законопроект по защите детей от агрессии бродячих собак, а также призвал кабмин подключиться к этой работе. Поправки должны быть подготовлены до 3 марта.

«Просьба со стороны правительства — постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета (по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной — «Газета.Ru») принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По данным комитета по охране здоровья, в 2024 году произошло порядка 237 тысяч нападений бездомных собак на людей.