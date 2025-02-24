В Красноярском крае собака прокусила ребенку нос

В Уярском районе Красноярского края владельца собаки, которая прокусила нос ребенку, обязали выплатить пострадавшему компенсацию. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Восьмилетний мальчик играл возле частного дома, когда на него напала пробегавшая мимо собака местного жителя. Пес вцепился ребенку в лицо, пострадавшего госпитализировали, у него была диагностирована укушенная рана и перелом носа.

«Вопреки требованиям закона, владелец собаки не обеспечил ее надлежащее содержание, что стало причиной нападения», — сообщили в прокуратуре.

По иску надзорного ведомства в пользу несовершеннолетнего с владельца собаки была взыскана компенсация причиненного вреда в сумме 100 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак. Псы набросились на ребенка по дороге в школу. Местные жители вызвали полицию, прибывший на место участковый сумел отогнать животных, ему пришлось применить табельное оружие, чтобы разогнать агрессивных собак. Пострадавший госпитализирован.

Ранее в Ставрополе собаки набросились на девятилетнюю девочку.