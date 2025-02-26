В России рассмотрят инициативу по защите детей от нападения собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил до понедельника, 3 марта, подготовить законопроект по защите детей от нападения бродячих собак, а также призвал правительство РФ подключиться к этой работе. Об этом парламентарий заявил в ходе пленарного заседания.

«Просьба со стороны правительства — постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета (по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной — «Газета.Ru») принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы», — заявил Володин.

В свою очередь член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что за прошедший 2024 год порядка 237 тысяч граждан подверглись нападению бездомных собак.

Незадолго до этого сообщалось, что в Сочи недалеко от Красной поляны две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на ребенка, разорвав девятилетнему мальчику лицо.

В свою очередь в Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Мальчика доставили в больницу, где врачи обработали его раны. Сообщалось также, что в селе уже давно бродят бездомные псы, за которыми никто не присматривает. При этом часто бывают случаи заражения животных бешенством.

Ранее пес откусил нос хозяйке, попытавшейся его обнять.