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В России рассмотрят инициативу по защите детей от нападения собак

Володин поручил подготовить инициативу по защите детей от нападения собак
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Телеграм-канал «Фонд Бездомных.нет»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил до понедельника, 3 марта, подготовить законопроект по защите детей от нападения бродячих собак, а также призвал правительство РФ подключиться к этой работе. Об этом парламентарий заявил в ходе пленарного заседания.

«Просьба со стороны правительства — постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета (по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной — «Газета.Ru») принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы», — заявил Володин.

В свою очередь член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что за прошедший 2024 год порядка 237 тысяч граждан подверглись нападению бездомных собак.

Незадолго до этого сообщалось, что в Сочи недалеко от Красной поляны две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на ребенка, разорвав девятилетнему мальчику лицо.

В свою очередь в Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Мальчика доставили в больницу, где врачи обработали его раны. Сообщалось также, что в селе уже давно бродят бездомные псы, за которыми никто не присматривает. При этом часто бывают случаи заражения животных бешенством.

Ранее пес откусил нос хозяйке, попытавшейся его обнять.

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