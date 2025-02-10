В Хабаровском крае стая собак едва не растерзала ребенка

В Хабаровском крае стая собак напала на девочку по дороге в школу

В Николаевске-на-Амуре возбуждено уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на 10-летнюю школьницу, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Стая собак едва не растерзала девочку, которая шла в школу. По данным Telegram-канала Amur Mash, ребенка отбили у псов прохожие. Девочка госпитализирована, псы разодрали ей руки и голову, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам местных жителей, на стаю агрессивных собак они жалуются с декабря, однако отловщиков пока не дождались.

До этого сообщалось, что в Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак. Псы набросились на ребенка по дороге в школу. Местные жители вызвали полицию, прибывший на место участковый сумел отогнать животных, ему пришлось применить табельное оружие, чтобы разогнать агрессивных собак. Пострадавший госпитализирован.

Ранее в Иркутске бездомные собаки покусали женщину.