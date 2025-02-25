«Она очень плакала»: сброшенную с обрыва кошку Мусю нашли живой спустя три дня

В Крыму спустя три дня спасли кошку Мусю, сброшенную туристом с обрыва в «Ласточкином гнезде». Животное обнаружили живым на скалах, по предварительным данным, оно не получило серьезных травм. Сейчас Мусей занимаются ветеринары. Мужчину, сбросившего кошку с 40-метровой высоты, задержали и отправили в медучреждение, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кошку Мусю из музея «Ласточкино гнездо» в Крыму, которую турист выбросил с 40-метровой высоты, нашли живой на скалах под обрывом, сообщил Telegram-канал «Крым 24». Кошку обнаружили волонтеры, участвовавшие в трехдневной поисковой операции.

«Мы выплыли в открытое море, подплыли к «Ласточке» и услышали, что Муся там. Она плакала. Мы ее увидели, пытались подняться с моря, но не получилось. Она очень плакала, что мы уезжаем, у меня разрывалось сердце», — рассказала одна из них.

Волонтеры связались со спасателями — и на помощь кошке в «Ласточкино гнездо» прибыли альпинисты регионального МЧС, которые подняли ее наверх. Кошку передали на осмотр ветеринарам — но, судя по всему, каких-либо серьезных травм она не получила. По мнению директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, кошка смогла выжить, так как «упала по касательной на скалу» или же ее падение пришлось на щебень или скользящие камни.

«Известны случаи, когда кошки падали с многоэтажных домов <…>. Когда кошка падает, она расправляет лапы в воздухе, что помогает смягчить приземление», — пояснил Зубков.

Дальнейшая судьба животного, 10 лет прожившего в музее, пока не определена. В «Ласточкином гнезде» заявили Daily Storm, что кошка, если с ней все в порядке, «и дальше будет в музее жить, радовать людей». Против этого выступают активисты: так, по мнению зоозащитницы из Евпатории Ирины Харченко, животному нужно найти дом.

«Во всей этой истории будет счастливый финал, потому что кошка прожила 10 лет благополучно, и вот случилось такое. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу, обязательно найдется кто-то, кто возьмет ее не в приют, а именно домой <...> Музей не может обеспечить ей безопасность», — сказала она.

По данным «Подъема», сейчас спасенную кошку временно взяла к себе ветеринар.

Падение с обрыва

Утром в воскресенье, 23 февраля, 24-летний житель Петербурга Дмитрий пришел в «Ласточкино гнездо» и увидел там кошку Мусю — местную достопримечательность. Он погладил животное, взял на руки, прошел на смотровую площадку над обрывом у моря — и выбросил кошку вниз с 40-метровой высоты. Эти действия были засняты камерой видеонаблюдения. Через некоторое время мужчину задержали и доставили в ялтинский отдел полиции.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в причинении вреда кошке был задержан на пригородном вокзале станции Джанкой сотрудниками патрульно-постовой службы. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

«Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — отметила Ирина Волк.

24 февраля Telegram-канал Baza распространил видео краткой беседы с подозреваемым. На вопрос «Зачем вы кота сбросили?» Дмитрий с полуулыбкой ответил: «Он начал сопротивляться, вырываться. Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял». На уточняющий вопрос, почему в таком случае кошку нельзя было просто отпустить на землю, он лишь пожал плечами.

Телеканалу «78» Дмитрий также заявил, что кошка мешала ему перекусывать булочкой у моря. «Я просто купил поесть, там, где ларьки с сувенирами стоят. Я купил булочку с мясом, и кошка начала вокруг меня кружиться. Меня это разозлило, то, что она под ногами», — объяснил мужчина.

Что известно о подозреваемом

Житель Петербурга Дмитрий приехал в Ялту автостопом, на дорогу он потратил около трех дней и поселился в гостинице. По информации телеканала «78», молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не работает из-за инвалидности. С деньгами на поездку ему помогли друзья и родители.

Издание «Фонтанка» отмечает, что род занятий Дмитрия неизвестен — на его странице в соцсети в качестве места работы указано несуществующее автотранспортное предприятие.

«Примерно в 15 лет Дмитрия одолела любовь к поездам <...> Кошек Дмитрий тоже любил, судя по детским фото», — говорится в публикации.

По ст. 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокой обращение с животными» ему грозит наказание от штрафа в размере до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Виновность определит суд.