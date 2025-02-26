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В российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику

В Челябинской области собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику
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Куда пойти в Аргаяше?/VK

В Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Куда пойти в Аргаяше?».

Инцидент произошел 25 февраля в селе Аргаяш. Собака, предположительно, бездомная, напала на восьмилетнего мальчика возле дома №18 на улице Чкалова. Пес укусил ребенка за лицо и руку, однако ее от повреждений защитила куртка.

Мальчика доставили в больницу, где врачи обработали его раны и поставили укол, их теперь ребенку придется сделать еще несколько. Отмечается, что в селе уже давно бродят бездомные собаки, за которыми никто не присматривает. При этом часто бывают случаи с бешенством.

СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Хабаровском крае стая собак едва не растерзала ребенка.

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