В российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику

В Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Куда пойти в Аргаяше?».

Инцидент произошел 25 февраля в селе Аргаяш. Собака, предположительно, бездомная, напала на восьмилетнего мальчика возле дома №18 на улице Чкалова. Пес укусил ребенка за лицо и руку, однако ее от повреждений защитила куртка.

Мальчика доставили в больницу, где врачи обработали его раны и поставили укол, их теперь ребенку придется сделать еще несколько. Отмечается, что в селе уже давно бродят бездомные собаки, за которыми никто не присматривает. При этом часто бывают случаи с бешенством.

СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Хабаровском крае стая собак едва не растерзала ребенка.