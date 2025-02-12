Из пекарни в Склиф. Что известно об отравлении пирожками со ртутью в Москве

Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после двух случаев отравления ртутью

Столичное управление Роспотребнадзора приостановило работу пекарни «Мельница» после двух случаев отравления ртутью. Инспекторы выявили грубые нарушения санитарных норм, из оборота изъяли почти тонну теста, муки и готовых изделий. Пострадавшие находятся в реанимации токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского, медики оказывают им помощь. Что известно об отравлении выпечкой — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Вечером 11 февраля в Москве двух человек доставили с признаками отравления в Склиф. Пострадавшие рассказали, что незадолго до этого ели пирожки, внутри которых, по их словам, были шарики ртути.

Жизни госпитализированных после промывания желудков ничего не угрожает. Первую помощь им оказали сотрудники скорой, прибывшие на вызов.

Позже к пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре прибыли сотрудники полиции, СК и Роспотребнадзора. Заведение временно закрыли, а правоохранители начали опрашивать работников и владельцев заведения. По словам местных жителей, ранее претензий к качеству продукции ни у кого не возникало, пирожки были свежими и вкусными.

Какие нарушения нашли в пекарне

Вечером 11 февраля Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за отравления двух человек. В ведомстве подтвердили — пострадавшие почувствовали себя нехорошо после того, как съели пирожки из «Мельницы» на Симферопольском бульваре.

«В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности», — отметили в Роспотребнадзоре.

Днем 12 февраля в ведомстве сообщили, что опечатали пекарню «Мельница». В ходе эпидемиологического расследования инспекторы выявили ряд серьезных нарушений.

«Отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, обеспечивающие прослеживаемость используемого для изготовления пищевой продукции сырья <…> не соблюдаются технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции, в том числе не исключено попадание посторонних предметов и частиц в продукцию», — уточнили в ведомстве.

В «Мельнице» производили около 100 килограммов выпечки в сутки, всего — 91 наименование продукции, включая кондитерские изделия и напитки.

«Изъято из оборота 925 кг муки, теста и готовых изделий. В связи с установлением грубых нарушений применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Пекарня «Мельница» опечатана. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления в пекарне.

Что известно о пострадавших

С признаками отравления в Склиф доставили 45-летнего Сергея Г. и 46-летнего Дмитрия Б. По информации Telegram-канала SHOT, один из них — профессиональный игрок в настольный теннис, за день до этого он занял второе место на турнире «Лига pro».

Журналисты уточнили — пострадавшие после того, как пообедали пирожками, отправились на работу, туда и вызвали скорую помощь. Мужчины работают в транспортной сфере на руководящих должностях.

Знакомые Сергея Г. рассказали, что он женат, активно занимается спортом, у него есть дочка-подросток. Дмитрий Б. тоже женат — по данным SHOT, мужчина увлекается настольным теннисом и участвует в соревнованиях.

Что говорят в пекарне

Владелец «Мельницы» заявил, что не понимает , как ртуть могла попасть в выпечку. Он назвал шоком отравление двух мужчин.

Предприниматель рассказал, что сотрудники МЧС и Роспотребнадзора обследовали заведение, но следов тяжелых металлов нигде не нашли. Теперь специалисты приступили к исследованию продуктов. Бизнесмен добавил, что просматривал записи с камер видеонаблюдения, но «не обнаружил» отравившихся людей.

Совладелица «Мельницы» Кристина допустила, что случившееся могло быть чьей-то провокацией.

«Это могла быть провокация, все возможно. Следствие идет. Пока нас просто проверили, сделали замеры вчера, все было в норме. Думаю, мои сотрудники не могли бы такое совершить», — рассказала она.

Как на самом деле ртуть могла попасть в пирожки, станет известно после окончания расследования. Ход исполнения поручения Александра Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате СК.