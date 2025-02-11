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В Москве двое попали в больницу, отравившись пирожками с ртутью

SHOT: два человека попали в НИИ Склифосовского из-за пирожков с ртутью
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OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

В московский НИИ Склифосовского доставили двух человек, заявивших, что они съели пирожки с ртутью. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, потерпевшие съели булочки дома на Азовской улице. Внутри, по словам отравившихся граждан, были шарики ртути.

В настоящее время силовики выясняют, где именно пострадавшие купили пирожки.

Недавно в Башкирии массово отравились отдыхающие в санатории «Танып» в Аскинском районе. Причиной стала норовирусная инфекция. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

До этого в Саратовской области приостановили работу школы №3 в Марксе после выявления острой кишечной инфекции у детей. Это произошло после того, как в пробах биологического материала, отобранных в учреждении, была обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.

Ранее в зоне СВО изъяли партию шоколадок с начинкой из взрывчатки.

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