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Владелец пекарни прокомментировал отравление покупателей пирожками с ртутью

Владелец пекарни «Мельница» заявил, что не понимает, как в выпечку попала ртуть
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

Владелец пекарни «Мельница» в Москве, посетители которой отравились выпечкой с ртутью, заявил, что не понимает причин произошедшего. В беседе с RT он назвал случившееся шоком.

По словам предпринимателя, специалисты Роспотребнадзора и МЧС обследовали заведение, но нигде не обнаружили следов ртути. Сейчас они приступили к исследованию продуктов. Сам бизнесмен рассказал, что просмотрел все записи с камер видеонаблюдения, но среди посетителей не нашел отравившихся людей.

Напомним, Роспотребнадзор закрыл на время эпидрасследования пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре после двух случаев отравления ртутью. Ведомство сообщило, что сотрудники уже нашли грубые нарушения требований санитарного законодательства. По итогам проверки материалы планируется направить в суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.

Пострадавших направили в НИИ Склифосовского. Они сообщили, что внутри съеденных ими пирожков находились шарики ртути, после чего ситуацию взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Российские ученые ранее рассказали, как спастись от бытового отравления ртутью.

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