В пекарне «Мельница» допустили провокацию с ртутью в выпечке

Отравление ртутью посетителей пекарни «Мельница» в Москве могло быть чьей-то провокацией, считает совладелец заведения Кристина. В беседе с 360.ru она заверила, что все было нормально до этого происшествия.

Напомним, речь идет о двух случаях отравления посетителей слойками. Пострадавшие, которые направили в НИИ Склифосовского, сообщили, что внутри съеденных ими пирожков находились шарики ртути.

«Это могла быть провокация, все возможно. Следствие идет. Пока нас просто проверили, сделали замеры вчера, все было в норме, — рассказала Кристина. — Думаю, мои сотрудники не могли бы такое совершить».

По данным источника 360.ru, купить пирожки с ртутью пострадавшие могли также в продуктовом супермаркете. Расследование продолжается, на время его проведения пекарню опечатали. В Роспотребнадзоре сообщили, что сотрудники уже нашли грубые нарушения требований санитарного законодательства. По итогам проверки материалы планируется направить в суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.

Ранее владелец пекарни прокомментировал отравление покупателей пирожками с ртутью.