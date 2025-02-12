В Москве закрыли пекарню, где двое посетителей отравились ртутью

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

В Москве управление Роспотребнадзора во время эпидрасследования опечатало пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре после двух случаев отравления ртутью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указано, что специалисты нашли грубые нарушения требований санитарного законодательства. Материалы проверки готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности, заключили в ведомстве.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в московский НИИ Склифосовского доставили двух отравившихся человек. По их словам, внутри съеденных ими пирожков находились шарики ртути. После случившегося председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки инцидента в столичной пекарне.

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