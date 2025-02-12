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Глава СК потребовал доклад о ситуации с отравлением людей ртутью в Москве

Бастрыкин запросил доклад о проверке после отравления людей слойками в Москве
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки, организованной по факту отравления людей слойками с ртутью в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в московский НИИ Склифосовского доставили двух отравившихся человек. По их словам, внутри съеденных ими пирожков находились шарики ртути.

В этот же день столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование из-за отравления двух человек тяжелыми металлами в Москве. В ведомстве уточнили, что пострадавшие употребили в пищу выпечку, купленную в организации общественного питания «Мельница» на Симферопольском бульваре.

Ранее в Башкирии произошла вспышка кишечной инфекции в санатории.

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