Роспотребнадзор организовал проверку по факту отравления ртутью в Москве

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование из-за отравления двух человек тяжелыми металлами в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что пострадавшие употребили в пищу выпечку, купленную в организации общественного питания «Мельница» на Симферопольском бульваре.

«В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности», — подчеркнули в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось, что в московский НИИ Склифосовского доставили двух отравившихся человек. По их словам, внутри съеденных ими пирожков находились шарики ртути.

10 января стало известно, что в Перми сотрудники Следственного комитета России задержали индивидуального предпринимателя и исполнительного директора сети одной из пекарен, где отравились 80 человек. По версии следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025-го они производили и продавали продукцию, которая оказалась опасной для жизни и здоровья. У потребителей выявили симптомы пищевого отравления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха.