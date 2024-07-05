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Мизулина попросила Генпрокуратуру запретить шоу комика Александра Гудкова

Мизулина захотела проверить Гудкова и запретить шоу «Подземелья Чикен Карри»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потребовала провести проверку в отношении комика Александра Гудкова и запретить его шоу «Подземелья Чикен Карри» в 52 регионах России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина назвала шоумена русофобом и отметила, что Гудков высказывался против СВО и призывал донатить ВСУ.

Как пишет Telegram-канал Baza, Гудкова обвиняют в призывах донатить ВСУ, ссылаясь на видео, на котором поддерживать Украину призывает совершенно другой человек.

Мизулина также задалась вопросом, почему Гудков до сих пор не признан иностранным агентом. Она планирует обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку.

4 февраля стало известно, что шоу Гудкова было отменено в нескольких городах России после выступлений депутата Госдумы Александра Хинштейна и губернатора Севастополя Михаила Развожаева против него.

Также РИА Новости написали, что создатели проекта «Подземелья Чикен Карри», среди которых и сам Гудков, не получили прокатное удостоверение от Минкультуры РФ, что может повлечь за собой административные меры.

Депутат Хинштейн потребовал отозвать прокатное удостоверение у фильма Гудкова.

В Минкульте подтвердили, что заявление на прокатное удостоверение для проекта не поступало. По закону показ фильма без соответствующего разрешения считается нарушением закона и влечет за собой ответственность.

Ранее экс-ведущий «Вечернего Урганта» Гудков впервые за долгое время вышел на публику.

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