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Мизулина заявила, что Моргенштерн* может вернуться в Россию

Мизулина заявила, что у Моргенштерна* нет ограничений на возвращение в Россию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) может вернуться в Россию. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече со школьниками и студентами в Тюмени, соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Для иностранных агентов ограничений на въезд нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — сказала он.

До этого Алишер Моргенштерн ударил видеоблогера Юрия Хованского на сцене прямо во время своего концерта в Сербии. Некоторые фанаты считают, что драка была постановочной, так как оба музыканта уже участвовали в подобных конфликтах, поднимая тем самым свою популярность.

В конце января стало известно, что Моргенштерну закрыли въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после интервью журналистке Ксении Собчак.

Ранее Моргенштерна оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

*  признан в РФ иностранным агентом
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