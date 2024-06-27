Певец Shaman: кто такой Ярослав Дронов и как он стал знаменитым Биография Ярослава Дронова (Shaman): личная жизнь, карьера, жены и дети

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman — профессиональный музыкант с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом выступлений на сцене. Большой успех долго обходил его стороной, несмотря на успешные выступления в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А». О том, как Shaman стал известным артистом, его творческой биографии, личной жизни и женах — в материале «Газеты.Ru».

Биография артиста

Ранние годы

Российский певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области, в музыкальной семье. Отец Дронова — профессиональный музыкант и гитарист, поэтому в доме всегда играли джаз-рок и блюз. Мать Ярослава хорошо пела и прививала сыну музыкальный вкус через поп-музыку 80-х и 90-х годов.

«Музыкальные» родители в четыре года привели мальчика в вокально-эстрадный коллектив «Ассорти». Начиная с этого момента Ярослав выходил на большую сцену и ездил на гастроли. Вместе с ансамблем он принял участие в нескольких десятках областных, всероссийских и международных конкурсов, где завоевывал первые места и Гран-при.

Образование

Ярослав окончил музыкальную школу по классу народного пения, затем — музыкальный колледж имени Глинки в родном Новомосковске по специальности «руководитель народного хора».

Следующим этапом стало музыкальное высшее образование в РАМ имени Гнесиных на факультете эстрадно-джазового пения. Именно переезд в Москву и поступление в «Гнесинку» стали для будущего артиста судьбоносным решением.

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Начало творческого пути: участие в телепроектах

Участие в проекте «Фактор А»

Буквально спустя месяц после начала учебы в «Гнесинке» педагог по вокалу Раиса Саед-Шах предложила Дронову поучаствовать в шоу талантов «Фактор А», которое выходило на телеканале «Россия-1». Ярослав в успех затеи не верил, но заявку, по рекомендации своего преподавателя, все-таки отправил.

В результате в 2013 году он попал в третий сезон проекта и на отборе спел «Дельтаплан» Валерия Леонтьева. Все судьи проголосовали за него.

На «Факторе А» Дронов занял третье место. Также ему досталась специальная награда от Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».

Совместная работа с кавер-группой «Час пик»

В конце 2013 года Дронов познакомился с музыкантами из московской кавер-группы «Час пик» и принял предложение занять место вокалиста.

Группа гастролировала по России, пела на мероприятиях. Но единственное, что можно найти в открытом доступе за тот период творчества Ярослава, — написанную в 2015 году песню «На восток».

Участие в шоу «Голос»

Во время одного из сборов кавер-группы в 2014 году участники предложили Дронову попытать удачу и подать заявку на участие в третьем сезоне шоу «Голос» на «Первом канале». Он согласился и успел в последний момент.

Во время слепого прослушивания к певцу, который исполнил песню исполнителя Rozhden «Знаешь, моя душа рваная», повернулись артисты Дима Билан и Пелагея. Последнюю Дронов выбрал в качестве наставника.

С помощью «Голоса» Ярослав надеялся заявить в первую очередь о кавер-группе «Час пик» и увеличить число поклонников. На шоу он надеялся продержаться хотя бы несколько эфиров. В результате талантливый исполнитель дошел до конца сезона и занял второе место.

«Решение пойти на «Голос» не совсем только мое. Ребята-коллеги [из группы «Час пик»] говорили: «Почему бы тебе не попробовать?». Я отвечал, что не в моей традиции путешествовать по телепроектам. Но одногруппники все же уломали меня, хотя я не был уверен в своих силах», — признавался певец в одном из интервью.

После участия в шоу «Голос» Дронов вместе с кавер-группой объездил много российских городов, давая концерты. Спустя несколько лет, в 2017 году, вокалист решил начать сольную карьеру. Именно в этот период было придумано сценическое имя Shaman.

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Почему Ярослав Дронов взял псевдоним Shaman

С 2020 года Дронов окончательно стал выступать под псевдонимом Shaman. В это же время исполнитель полностью сменил образ — поменял стиль в одежде и стал носить белые дреды.

Как певец рассказал «Газете.Ru», Шаманом его называли поклонники в комментариях, и с течением времени псевдоним прицепился и стал в итоге публичным. Но главное — сценическое имя помогло Дронову разграничить творческую и реальную жизнь.

Псевдоним Shaman мне дали поклонники — они постоянно меня так называли в комментариях. К тому же это помогает разделить сценическую и реальную жизнь: посмотреть на себя со стороны и улучшить своего персонажа. Это важно, потому что я в одиночку занимаюсь всей творческой частью проекта. Shaman (Ярослав Дронов) российский певец, композитор

По словам музыканта, Ярослав Дронов и Shaman — это абсолютно разные люди.

«Он лучшая часть меня, мой супергерой и сила, пробуждающаяся на сцене. Shaman сметает этой энергетикой все на своем пути», — пояснил артист суть сценического образа в интервью «Газете.Ru».

Однако в 2023 году артист решил снова поменять имидж. Этому предшествовала критика со стороны поклонников и слушателей, которые отмечали, что он не похож на «народного исполнителя», образ которого стал закрепляться за артистом. Обтягивающие кожаные штаны и вызывающая (по мнению недовольных слушателей) прическа якобы не подходили исполнителю патриотичных песен.

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Сольная карьера: с чего началась популярность Shaman

Популярность в сети

Несмотря на участие в музыкальных телепроектах, высокие баллы от жюри, зрительские симпатии и настоящая слава годами обходила Дронова стороной.

Сначала артист записывал каверы — перепевал песни известных отечественных и зарубежных исполнителей. Ролики он выкладывал в интернет, некоторые из них со временем набрали миллионы просмотров.

Например, кавер на песню «Танцы на стеклах» Макса Фадеева на 2024 год посмотрели более 70 млн человек. Помимо кавер-версий Ярослав начал записывать и собственные песни. Так, в 2021 году он выпустил трек собственного сочинения «Улетай», который стал настоящим хитом в TikTok.

В соцсетях артиста резко начало расти количество подписчиков: за полгода оно увеличилось суммарно на 1,5 млн человек .

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Сотрудничество с Виктором Дробышем

Вокальный талант Ярослава заметили не только пользователи сети, но и продюсеры: с ним связался Виктор Дробыш и предложил сотрудничество. В ноябре 2021 года продюсер и исполнитель заключили агентский контракт, а с февраля 2022 года началось активное продвижение артиста.

Тем не менее Shaman не стал проектом Виктора Дробыша: Дронов остался самостоятельным музыкальным исполнителем, автором песен и композитором. Весь материал он писал в домашней студии и без чужой помощи создавал концертные программы. Поэтому все права на тексты, аранжировку и музыку полностью принадлежат самому исполнителю.

Сотрудничество с Виктором Дробышем оказалось успешным для восходящей звезды российской эстрады. Несколько песен, выпущенных во время совместной работы («Ты моя», «Теряем мы любовь», «До самого неба») вошли в топы российских музыкальных чартов.

Билеты на первый большой сольный концерт Shaman в Москве в марте 2022 года оказались раскуплены еще за месяц до мероприятия.

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Патриотические песни и всероссийские хиты

Одной из главных звезд российской эстрады Дронов стал на фоне начавшейся в конце февраля 2022 года военной операции на Украине благодаря патриотическим песням. Shaman начал выступать на концертах в поддержку президента России Владимира Путина и бойцов СВО.

Самые известные его композиции, без которых не проходит ни один концерт, — «Встанем» песня, посвященная памяти героев Великой Отечественной войны и вышедшая 23 февраля 2022 года накануне начала СВО, «Я русский», «Исповедь» где Дронов ведет диалог с Богом, а в клипе возвращается к прежнему образу, срезая дреды, «Мы» и «Моя Россия». Каждая композиция в социальных сетях набрала не менее 10 млн просмотров.

«За 15 лет я написал 200 песен, и «Встанем» — первая именно такой тематики. Не знаю, что меня сподвигло, но вообще музыка — это голос Бога. Мы, музыканты, как проводники. Что сверху дается, то и поем. Пришло в голову слово «встанем» — и я понял, что из этого может получиться мощная песня», — рассказывал певец в эфире «Вечернего шоу с Андреем Малаховым».

Песня стала настоящим патриотическим хитом. Спустя год музыкант записал ее совместно с известными российскими исполнителями и народными артистами: Олегом Газмановым, Надеждой Бабкиной, Ларисой Долиной, Александром Маршалом, Николаем Расторгуевым, Григорием Лепсом и другими.

Патриотическая тема оказалась для Ярослава Дронова очень удачной: следующая песня «Я русский» тоже получила огромную популярность. За первые сутки после выхода видео с треком собрало на YouTube 1 млн просмотров, а к июню 2024 года получило уже 55 млн просмотров.

​​В 2023 году исполнитель посетил города России с концертной программой «Я русский», в которую вошли его самые популярные песни собственного сочинения.

В том же году продюсерский центр Игоря Матвиенко поставил этнооперу «Князь Владимир», главная роль в которой досталась Ярославу Дронову.

Карьера Shaman в 2024 году

Зимой 2024-го певец стал голосом Международной выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ. А во время выборов главы государства в марте 2024 года Shaman был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимир Путина.

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В марте артист выпустил песню и видеоклип под названием «Реквием 22.03.24» о теракте в «Крокус Сити Холле». Музыкант заявил, что все заработанные на ней деньги были направлены на помощь пострадавшим и семьям погибших.

В мае певец был награжден премией Минобороны РФ в номинации «Музыкальное искусство» за высокое мастерство при исполнении патриотических песен.

24 июня стало известно, что Европейский союз наложил санкции на музыканта, активно поддерживающего политику российских властей, за деятельность «подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Вместе с ним в список попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. Ярослав отреагировал на решение ЕС в личном Telegram-канале цитатой из своей песни.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», — написал Дронов.

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Личная жизнь Shaman

Певец дважды был женат. Его первой супругой стала преподавательница музыкальной школы Марина Рощупкина. Она старше Ярослава Дронова на шесть лет. Молодые люди познакомились в 2007 году в родном Новомосковске. Пара начала встречаться, спустя 1,5 года влюбленные съехались, а в 2012 году сыграли свадьбу.

В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. Пока целеустремленный артист покорял Москву и делал музыкальную карьеру, жена и дочь жили в Новомосковске. Разлад в семье произошел из-за того, что супруга, по словам Дронова, не смогла привыкнуть к жизни в столице, а ему было без нее одиноко. В 2016 году супруги официально развелись.

«Марина в Новомосковске проводила два–три месяца, а в Москву приезжала на семь–десять дней. Это все продолжалось около года», — рассказывал Дронов в интервью шоу «Алена, блин!».

В 2017 году Ярослав женился во второй раз. Его избранницей стала Елена Мартынова — она на 14 лет старше Ярослава. Мартынова окончила МГУ, после — училась за границей. С 2018 года супруга Дронова занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению в «Мегафоне».