«Не успела доехать скорая». Умер студент, занимавшийся очисткой пляжей Анапы от мазута

Студент колледжа в Анапе, которому было всего 17 лет, принимал участие в уборке мазута на побережье Черного моря. Вечером ему стало плохо, он скончался еще до приезда скорой. Причины его смерти установит экспертиза. Для ликвидаторов последствий ЧП в Анапе развернули медицинские пункты, 146 человек обратились к врачам после уборки мазута на побережье.

Студент Анапского индустриального техникума Александр Комин умер после того, как принял участие в работах по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на пляжах Анапы, пишет Kub Mash.

По информации издания, в день своей смерти юноша тоже работал на берегу Черного моря.

В техникуме, где учился Комин, подтвердили факт его смерти, однако заявили, что не включали студента в волонтерскую группу, так как он еще не достиг совершеннолетия.

«Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего — их участие в уборке пляжей строго запрещено. По каждой смене формируют списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Погибшего студента, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали», — пояснила пресс-служба учебного заведения.

Перед началом работ на пляжах все студенты прошли обязательный подробный инструктаж и получили средства защиты, подчеркнули в техникуме. Для каждой волонтерской смены составляются списки участников, в которые вносят всех, кто выходит на береговую полосу.

«Коллектив техникума приносит глубочайшие соболезнования родителям и близким», — говорится в сообщении.

По факту трагедии проводятся следственные действия, уголовное дело не возбуждалось. В скором времени должны быть готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит, были ли причиной смерти химические вещества, которыми Комин мог надышаться во время работ.

Двоюродный брат погибшего студента Михаил подтвердил местному изданию 93.ru, что его родственник действительно принимал участие в уборке мазута. При этом он не смог сказать, был ли Комин зарегистрирован в составе какой-либо группы.

По словам юноши, к умирающему брату не успела доехать скорая помощь. Родственники погибшего в правоохранительные органы не обращались.

«Пришел, наверно, пофоткаться. Но он здоровый был, не болел. Хороший человек», — рассказал Михаил.

Как минимум 146 человек обратились за медицинской помощью после уборки мазута на берегах Черного моря, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Госпитализация потребовалась троим из них, остальным помощь оказали амбулаторно. Трое попавших в больницу уже поправились и выписаны домой.

«Специалистами подготовлена медицинская памятка по безопасной работе с нефтепродуктами, которая размещена в пунктах обогрева и местах размещения участников ликвидации последствий ЧС. Также памятки выдаются на руки», — отметил министр.

В Анапе прямо на береговой линии развернули шесть врачебно-фельдшерских постов, куда могут обратиться ликвидаторы последствий ЧП в случае, если у них появятся какие-либо симптомы.

Кроме того, на побережье функционирует мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края, постоянное патрулирование осуществляет мобильная медицинская бригада ТЦМК.

«В мобильном штабе ТЦМК осуществляют постоянное дежурство три врача анестезиолога-реаниматолога. Привлечено 35 волонтеров-медиков», — добавил Филиппов.

У тех, кто работал без респираторов, могут появиться следующие симптомы: тошнота, головная боль, резь в глазах.

Разлив мазута

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» заявил о гибели 30 млекопитающих в результате разлива мазута.

На побережье Кубани организованы пять пунктов (четыре в Анапе и один в поселке Волна Темрюкского района), где вымазавшихся в мазуте птиц отмывают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Там уже спасли почти 5 тыс. пернатых.

Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося в декабре мазута с танкеров в Черном море опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации перевозивших нефтепродукты судов. Дело по «Волгонефти-212» позже переквалифицировали на более тяжкий состав (часть 2 статьи 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.

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Президент Владимир Путин призвал правительство активно взаимодействовать с регионами, в которых зафиксированы выбросы мазута. Ранее он раскритиковал работу ведомств, указав, что для минимизации ущерба после разлива мазута делается недостаточно. Произошедшее Путин назвал «одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы».

Как отчитался глава Минтранса Роман Старовойт, мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают в течение двух недель. Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают работы по ограждению кормовой части, что позволит защитить ее от штормов.