Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мазут с одного из потерпевших крушение танкеров откачают до конца января

Минтранс: мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают в течение двух недель
close
Минтранс России

Мазут с танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре, откачают в течение двух недель. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ.

Глава Минтранса Роман Старовойт посетил место работ. Он рассказал, что специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают работы по ограждению кормовой части, что позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков.

«Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января», — передает ведомство слова министра.

Там также рассказали, что продолжается сбор находящихся в воде нефтепродуктов. У кормовой части и береговой линии мазут изолировали боновым ограждением, из воды его собирают с помощью баржи и ручным способом. Вокруг танкера установлено более двух километров боновых заграждений.

Накануне сообщалось, что три новых выброса мазута зафиксировали в Крыму — два в районе Ялты и еще один в районе острова Тузла, на котором стоит Крымский мост.

Ранее власти предупредили об ухудшении ситуации в Крыму, если танкеры не будут подняты со дна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами