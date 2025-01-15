Мазут с одного из потерпевших крушение танкеров откачают до конца января

Минтранс: мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают в течение двух недель

Мазут с танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре, откачают в течение двух недель. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ.

Глава Минтранса Роман Старовойт посетил место работ. Он рассказал, что специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают работы по ограждению кормовой части, что позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков.

«Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января», — передает ведомство слова министра.

Там также рассказали, что продолжается сбор находящихся в воде нефтепродуктов. У кормовой части и береговой линии мазут изолировали боновым ограждением, из воды его собирают с помощью баржи и ручным способом. Вокруг танкера установлено более двух километров боновых заграждений.

Накануне сообщалось, что три новых выброса мазута зафиксировали в Крыму — два в районе Ялты и еще один в районе острова Тузла, на котором стоит Крымский мост.

Ранее власти предупредили об ухудшении ситуации в Крыму, если танкеры не будут подняты со дна.