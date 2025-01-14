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Путин призвал комиссию по ликвидации разлива мазута в Черном море к активной работе

Путин ждет активной работы от комиссии по борьбе с разливом мазута в Черном море

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы от правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом пишет ТАСС.

«Я жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии. Я знаю, что сегодня она тоже работает», — сказал лидер страны на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Глава государства призвал правительство активно взаимодействовать с регионами, в которых зафиксированы выбросы мазута.

До этого Путин заявил, что для минимизации ущерба после разлива мазута в Черном море пока делается недостаточно. Также он подчеркнул, что разлив мазута в Черном море является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Президент поручил министрам организовать штаб по ликвидации последствий ЧП.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее экологи назвали число дельфинов, пострадавших из-за ЧП в Керченском проливе.

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