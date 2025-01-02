Часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом

Эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что часть разлившегося в декабре мазута с танкеров в Черном море опустилась на дно и будет всплывать. Его слова приводит РБК.

«Когда температура повысится, изменится плотность мазута, поскольку она зависит от температуры, и часть мазута, безусловно, будет всплывать», — сказал специалист.

При этом, по его словам, объемы мазута, которые будут всплывать летом, окажутся «в сотни раз меньше», чем в декабре.

По его словам, оставшийся после разлива из танкеров мазут может быть также заблокирован в толще воды.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. По данным пресс-службы МЧС на 2 января, за время работ с территории Краснодарского края вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Отмечается, что в Крыму не было обнаружено утечек. На данный момент в мониторинге ситуации принимают участие порядка 100 человек и 39 единиц техники.

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