«В пылу задач не поняли друг друга». Кубанский чиновник извинился за мат в адрес волонтеров

12 января в интернете появилась видеозапись, на которой замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин обматерил волонтеров, помогающих ликвидировать последствия разлива мазута на побережье. Вскоре чиновник извинился, объяснив свое поведение «непрерывным напряжением», а произошедший конфликт — недопониманием.

Замминистра образования Краснодарского края Сергея Урайкин накричал на волонтеров, помогающих ликвидировать последствия разлива мазута на побережье Черного моря. Причиной стала появившаяся в сети информация о закрытии «штаба птиц» — что, как позже выяснилось, не соответствует действительности. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На записи слышно, что Урайкин грозит «попринимать» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Он призывает волонтеров прекратить спекулировать, издеваться над людьми и нагнетать панику на всю страну. Чиновник, сопровождая свою речь матом, говорит о том, что такие действия могут довести до инфаркта и спрашивает, в порядке ли у волонтеров с головой.

При этом волонтеры на видео не понимают, о чем идет речь.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров осудил произошедшее.

«Призываю всех с уважением и благодарностью относиться к бескорыстной работе добровольцев. Штаб объединил волонтеров из множества организаций со всей России — неравнодушных людей, которыми мы гордимся», — написал он в Telegram-канале.

Извинения за эмоциональные высказывания

В своем Telegram-канале Урайкин принес «искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию». По его словам, причиной «эмоциональных высказываний» стало «непрерывное напряжение», которое «дало о себе знать».

«В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — написал Урайкин. По его словам, «условия работы волонтеров для нас —приоритет».

Он пояснил и причину конфликта.

«Не соответствует действительности информация, размещенная кем-то в соцсетях про закрытие центра. Ночью я срочно приехал, так как получил такой сигнал. По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», — добавил Урайкин.

«Организационный косяк»

В Telegram-канале сестер Елены и Ольги Мироненко «Тайга» от имени волонтеров опубликован пост с разъяснениями. Они отметили «огромную волну ненависти со стороны людей, которые не были в курсе того, почему переезд состоялся и зачем он был нужен» и признали «организационный косяк со стороны лидеров Штаба Птиц».

«Сергей Урайкин стал для нашего Штаба тем самым чиновником, которого каждый активист хотел бы видеть на своей стороне. Благодаря Сергею, который вообще не имеет никакого отношения к экологии, у нас появился новый центр для содержания птиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря стараниям Урайкина новое помещение было оперативно отремонтировано и приведено в порядок, а для переезда предоставлен необходимый транспорт.

«Мы не поддерживаем ситуации, когда должностные лица публично ругаются на людей, а тем более волонтеров. Но мы просим помнить, что в данной ситуации Сергей Урайкин тоже волонтер, потому что он замминистра образования, а не экологии. И также, как и волонтеры, он просто человек, который помимо своей основной работы постоянно пытается помочь спасти птиц», — говорится в публикации.

Крушение танкеров и разлив мазута

15 декабря в Керченском проливе, в условиях сильного шторма, потерпели крушение два нефтяных танкера. «Волгонефть-212» сел на мель, были эвакуированы более 10 моряков. «Волгонефть-239» также оказался в бедственном положении. По оценке Минтранса, в море вылились 2400 тонн нефтепродуктов. Более 50 км побережья загрязнено. Последствия помогают устранять большое число волонтеров. В районе разлива введен режим ЧС.

«Делается недостаточно»: Путин раскритиковал темпы ликвидации разлива мазута в Черном море Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море... 09 января 22:51

По словам главы МЧС Александра Куренкова, самая сложная обстановка с разливом мазута сложилась недалеко от порта Тамань в Краснодарском крае, где до сих пор продолжается утечка нефтепродуктов из поврежденного танкера «Волгонефть-239».

Часть волонтеров лопатами собирает на побережье пропитавшийся мазутом песок, после чего он вывозится на грузовиках. Другая часть спасает пострадавших от загрязнения воды птиц. При попадании на их перья мазута птицы не могут летать и без помощи людей обречены. Волонтеры отлавливают их, привозят в свой центр, где отмывают, лечат и приводят в порядок. После этого птиц выпускают на волю в районах, не пострадавших от экологической катастрофы. Счет спасенных птиц идет на тысячи.