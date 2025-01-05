Почти 5 тысяч птиц спасли в Краснодарском крае после разлива мазута

Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута

Почти 5 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Черном море. Об этом сообщил оперштаб края в Telegram.

Там рассказали, что вымазавшихся в мазуте птиц доставляют в пункты, где их отмывают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию.

Всего на побережье Кубани пять таких пунктов: четыре в Анапе и один в поселке Волна Темрюкского района. На базе пансионата «Полярные Зори» в Витязево 5 января открывается еще один пункт, который станет самым крупным.

В оперштабе также отметили, что в центры реабилитации в нескольких регионах страны уже передали более двух тысяч птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении. По подсчетам МЧС, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. т.

Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее сообщалось, что мазут дошел до виллы певицы Алсу под Севастополем.