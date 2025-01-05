Свыше 30 дельфинов погибли после ЧП с танкерами в Керченском проливе

«Дельфа»: более 30 дельфинов погибли после разлива мазута в Керченском проливе

Свыше 30 дельфинов погибли в результате разлива мазута, который произошел после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом в Telegram-канале сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

«С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых, вероятнее всего, связана с разливом мазута», — сказано в сообщении.

В «Дельфе» заявили, что остальные жертвы не связаны с ЧС. Там уточнили, что речь идет о «совсем старых телах». Их состояние свидетельствует о том, что, скорее всего, основная часть китообразных погибла в первые десять дней после катастрофы, пояснили в центре.

«Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными», — добавили в «Дельте».

5 января сообщалось, что почти 5 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Керченском проливе.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. т.

Разлив нефтепродуктов угрожает экологии Крыма и Красноярского края, там введен режим ЧС.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.