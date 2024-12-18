Участники СВО, мигранты, экстремисты. Какие законы принимала Госдума в 2024 году Госдума провела заключительное пленарное заседание в 2024 году

В 2024 году Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив, 564 из них стали федеральными законами. Такие цифры привел на последнем в этом году пленарном заседании ГД спикер Вячеслав Володин. За этот год депутаты расширили льготы ветеранам СВО, боролись с чайлдфри, экстремистами, мигрантами и иноагентами, а также продлили полномочия главы СКР. Подробнее о том, какие законы принимали народные избранники — в материале «Газеты.Ru».

Гарантии вдовам

В апреле был принят закон о дополнительных «трудовых гарантиях» женам погибших участников спецоперации на Украине. Работодатель не сможет уволить вдову в течение года после гибели ее супруга «в результате военной травмы».

Исключение составят случаи, когда женщины повторно вступали в брак или неоднократно допускали грубые нарушения трудовой дисциплины.

Такие поправки депутаты внесли в Трудовой кодекс России. Раньше «защита от увольнения» работала для беременных, женщин с детьми до трех лет или одиноких матерей, которые воспитывают ребенка до 14 лет или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Ветеранам простили кредиты

В октябре 2024-го Госдума приняла закон, по которому участникам спецоперации на Украине будут списывать до 10 млн руб. долгов. Речь идет о кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.

Воспользоваться опцией могут мобилизованные, призывники и военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок больше года, и их супруги.

Кроме того, депутаты увеличили срок кредитных каникул, о которых мобилизованный или контрактник может попросить до конца 2024 года. Раньше льготный период был равен сроку мобилизации или контракта плюс 30 дней. Теперь его увеличили до 180 дней.

Вырос «налог для богатых»

В июле депутаты одобрили расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, которая начала действовать в России с 2021 года.

Ставка 13% сохранилась для тех, чьи доходы не превышают 2,4 млн руб. в год (или 200 тыс. руб. в месяц). Эта же ставка сохранится для всех выплат, связанных с участием в СВО.

Тем, кто получает от 2,4 млн до 5 млн руб. в год, нужно будет заплатить до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, а при доходах свыше 50 млн — 22%.

Повышенной ставкой облагается пороговое превышение, а не весь доход.

Кроме того, с 20 до 25% вырос налог на прибыль организаций.

Многодетным семьям, средний доход которых не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц, будут возвращать уплаченный НДФЛ в размере 7%.

Новых граждан поставили на учет

В том же месяце Госдума приняла закон об обязательной воинской обязанности для лиц, которые получили российское гражданство. По нему мужчины должны встать на учет до того, как принесли присягу и получили российский паспорт.

Неисполнение этих обязанностей может стать основанием для прекращения приобретенного гражданства.

Как отметила член Общественной палаты Маргарита Лянг, «такие нарушения встречаются в России повсеместно из-за существовавшего ранее пробела в законодательстве».

Роскомнадзор занялся блогерами

Целый ряд инициатив, рассмотренных в июле, касался интернета. Так, депутаты приняли закон, по которому блогеры с аудиторией более 10 тыс. человек обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор (РКН).

Отмечалось, что требование коснется авторов на таких сервисах, как Likee, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Пикабу» и других.

По новому закону, владельцы страниц должны сообщить РНК свои Ф.И.О., номер телефона и адрес электронной почты создателя и администратора страницы.

Кроме того, вводится обязательство для соцсетей и мессенджеров передавать информацию о своих пользователях в Роскомнадзор по его требованию.

Владельцы страниц, в том числе каналов в мессенджерах, которые не передали данные, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Более того, владельцы соцсетей в течение суток должны ограничить доступ к таким ресурсам.

Треш-стримеры заплатят

Во втором и третьем чтениях депутаты приняли закон, запрещающий треш-стримы. Такой контент народные избранники определили как «информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемую из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Авторов будут привлекать к административной ответственности. Штрафы составят от 50 тыс. до 1 млн рублей. Также у них будут конфисковывать оборудование, использованное для изготовления таких материалов.

Выявлять нарушителей поручили владельцам площадок.

Помимо изменений в КоАП, депутаты внесли поправки и в Уголовный кодекс. Ведение треш-стримов стало отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса , в том числе об убийстве.

Пропаганда наркотиков доведет до тюрьмы

За пропаганду наркотиков в интернете для лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные нарушения, ввели уголовную ответственность.

В качестве наказания устанавливается штраф до 300 тыс. руб., либо исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Как отметил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, произведения литературы и искусства не будут подпадать под статью о пропаганде, «если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Правда, такие произведения законодатели решили «маркировать», а составлять перечень этой литературы поручили министерству культуры.

Главе СКР добавили срок

В сентябре депутаты приняли закон, позволяющий главе государства продлить срок пребывания на службе председателя Следственного комитета России.

Ранее предельный возраст главы СКР составлял 70 лет. Александру Бастрыкину же в августе исполнился 71 год.

Инициативу внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев отметил, что механизм продления полномочий уже работает в отношении председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, военнослужащих в званиях генералов и маршалов и отдельных служащих ФСБ.

По его словам, это позволит «передавать богатый опыт молодому поколению». На посту главы СКР Бастрыкин находится с 2011 года.

Мигрантов-нарушителей лишили прав

В 2024 году депутаты приняли 13 законов, «направленных на совершенствование миграционной политики», как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Срок временного пребывания для иностранцев в России был сокращен до 90 суток. Появилось понятие «режим высылки», предусмотренный за нарушения законодательства.

Мигрантов-нарушителей решили вносить в специальный реестр контролируемых лиц, после чего они будет лишаться ряда прав : им запретят менять место жительства без разрешения МВД, управлять автомобилем, получать водительские права, покупать или продавать недвижимость, регистрировать имущество, вступать в брак, брать кредиты, открывать банковские счета и переводить деньги.

Помимо этого, Госдума приняла закон, который усложняет получение ВНЖ или РВП иностранцам, которые решили вступить в брак или усыновить ребенка. Получить статус резидента в России теперь можно только через три года. Если же суд установит, что брак фиктивный, вид на жительство могут аннулировать.

Ужесточили и наказание за организацию незаконной миграции, в частности, ее отнесли к преступлениям, за которые предусмотрена конфискация денег, ценностей и имущества.

Штрафы для защиты традиционных ценностей

В ноябре 2024 года было принято сразу два закона, затрагивающих семейные ценности. Первый предусматривает административную ответственность за пропаганду бездетности или «идеологии чайлдфри».

Под запрет попадают распространение информации или публичные действия, которые указывают на «привлекательность отказа от деторождения» или «социальную равноценность рождения детей и отказа от этого».

Помимо это, закон запретил «навязывать информацию, вызывающую интерес к такому образу жизни».

За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф до 400 тыс. руб. для граждан и до 5 млн руб. для юридических лиц.

Юристы полагают, что под действие запрета может попасть обсуждение трудностей рождения и воспитания детей , например, рассказ женщины в соцсетях о тяжелых родах или постродовой депрессии.

Второй закон запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, в которых разрешена смена пола.

«Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола», — говорится в комментарии Вячеслава Володина к принятому закону.

Точный список стран, где запретят усыновлять и брать под опеку детей, депутаты не привели, но в ходе заседания упоминали в основном западные государства.

При этом одним из мировых лидеров в области транспереходов считается дружественный России Иран — там смену пола одобряют даже религиозные власти (с 1983 года).

Расширение экстремистов и нежелательных организаций

В декабре Госдума приняла закон, который расширяет причины для попадания в «реестр экстремистов» Росфинмониторинга.

Наравне с лицами, причастными к терактам и экстремизму, в этот перечень будут включаться граждане, осужденные, подозреваемые или обвиняемые за распространение фейков об армии (207.3 УК), дискредитацию армии (280.3 УК), геноцид (357 УК), в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности России.

Помимо этого, в реестр могут внести за убийства, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание и хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или ненависти в отношении социальной группы.

Внесенным в реестр людям разрешено пользоваться суммой не превышающей 10 тысяч рублей в месяц «из расчета на каждого указанного члена семьи».

Помимо этого, в июле 2024-го Госдума приняла закон, расширив критерии признания организаций нежелательными. Теперь таковым могут стать любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что у него есть «материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны».

По его словам, речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни.

Деньги иноагентов взяли под контроль

В декабре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов. По нему доходы от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам могут поступать только на специальные рублевые счета.

Причем пользоваться ими иноагент не сможет. Доступ к ним будет открыт только после снятия статуса.

«Те, кто предал нашу страну, не будут обогащаться за счет ее граждан», — заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который был одним из автором инициативы.