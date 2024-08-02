«Надо было раньше»: в России поддержали закон о воинской обязанности мигрантов

Долгие годы ситуация с миграционной политикой в России оставалась запущенной, уклонение новых граждан от воинской обязанности никак не контролировалось. Принятый закон о службе новых граждан в армии был необходим – он позволит навести порядок в этой сфере, заявила в беседе с НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.

Напомним, Госдума приняла закон о лишении гражданства мигрантов за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. По словам Лянге, такие нарушения встречаются в России повсеместно из-за существовавшего ранее пробела в законодательстве, поэтому странно, что раньше такой нормы не было.

«Наконец-то этот вопрос будет контролировать МВД, до сегодняшнего дня до него, похоже, никому дела не было, — добавила она. — У нас страна — проходной двор, а гражданство России можно использовать только для получения социальных благ?».

Если за уклонение от службы начнут лишать гражданства, то нарушений станет заметно меньше, считает эксперт. По ее мнению, важно добиться того, чтобы, помимо преференций, получение гражданства несло с собой ряд обязанностей для переехавших в страну людей.

Документ предполагает, что неисполнение обязанности по постановке на воинский учет лицом, приобретшим российское гражданство, будет являться основанием для прекращения этого гражданства.

Эксперты ранее оценили, как мигранты изменят обстановку в российской армии.