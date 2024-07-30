В России запретили треш-стримы. Их авторам грозит штраф до 1 млн рублей Госдума приняла закон о штрафах до 1 млн рублей за треш-стримы

Госдума запретила треш-стримы в России. Их авторам будет грозить штраф до 1 млн рублей, а само ведение трансляции будет считаться отягчающим обстоятельством по десяти статьям УК РФ, в числе которых убийство, причинение вреда здоровью и похищение. Выявлять запрещенные стримы должны будут сами владельцы соцсетей.

Государственная дума сразу во втором и третьем окончательном чтениях приняла пакет законов о запрете треш-стримов в России.

Принятая инцииатива определяет «треш-стрим» как «информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемую из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Выявлять такие трансляции должны будут владельцы социальных сетей.

Авторов треш-стримов будут привлекать к административной ответственности: гражданам грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Штрафы будут применяться вместе с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

В соответствии с законопроектом, меры по ограничению доступа к ресурсам, на которых распространяются треш-стримы, должны будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Законопроект дополнит закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», также изменения будут внесены в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Отягчающее обстоятельства

Кроме того, ведение треш-стримов будет считаться отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса. Речь идет о следующих преступлениях:

— убийство;

— умышленное причинение тяжкого, средней тяжести, легкого вреда здоровью;

— побои;

— истязание;

— угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

— похищение человека;

— незаконное лишение свободы;

— использование рабского труда.

Одновременно Госдума приняла закон, обязывающий онлайн-платформы удалять фото- и видеоматериалы с демонстрацией жестокости. Этот документ вносили в нижнюю палату парламента отдельным законопроектом. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициативы рассмотрели по просьбе граждан оградить детей от контента, пагубно влияющего на психику.

Треш-стримеры

Авторы треш-стримов регулярно привлекают внимание российских правоохранительных органов.

Так, в октябре 2023 года полиция в Башкирии нашла28-летнего блогера, который вел прямые эфиры с избиением бездомных. Как установили полицейские, подозреваемый связался с 33-летним мужчиной из Саратова и 37-летней женщиной из Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за деньги. Блогер разместил «работников» в одном из садовых товариществ Стерлитамака, после чего начал снимать ролики с их участием. На видео мужчина бил женщину, иногда блогер сам избивал мужчину. За ролики блогер получал пожертвования от подписчиков.

В том же году преокуратура потребовала запретить трансляции блогеров Гобзавра и Людмурика (мать и сын Людмила и Андрей Яшины): они получили известность, распивая алкоголь на камеру и выполняя различные задания от подписчиков и зрителей за донаты. Иногда Гобзавр избивал и оскорблял свою мать, что неоднократно попадало на видео. Суд признал контент запрещенными и заблокировал основной канал блогеров.

Коментируя принятый Госдумой закон, Гобзавр заявил «Газете.Ru», что больше не транслирует насилие в сети.

«Мы не треш-стримеры и треш-стримы не ведем. Мы законопослушные граждане. Давно было пару эпизодов, но это было постановкой и фейком, за что мне стыдно <...> Больше ничего подобного у нас не было в эфирах: никакого треша или чего-то, нарушающего закон. У нас нормальные ламповые стримы с разрешенным контентом. Так что к закону о треш-стримах я отношусь нормально. Надо остановить хейт, травлю, и насилие людей в интернете! Поэтому считаю, что подобные законы нужны», — сказал блогер.

3 мая 2021 года в Санкт-Петербурге полиция задержала 16-летнего блогера и его подругу, которые во время прямого эфира убили 13-летнюю девочку.

«Подростки специально пригласили жертву «дать интервью в необычном месте» – в лесу под Парголово, заранее вырыли ей могилу и закопали убитую школьницу вместе с ее личными вещами», — писал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В декабре 2020 года стало широко известно о трансляции, которую вел 30-летний подмосковный блогер Стас Решетников (известный как Reeflay). Он записывал, как выходит на балкон и вытаскивает оттуда бездыханное тело девушки. «Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что? Я вам говорю, она как будто мертвая. Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой», — говорит в это время блогер.

Девушкой оказалась его 26-летняя сожительница Валентина Григорьева. Она скончалась практически в прямом эфире.

Самый известный стример с пометкой «треш» — белорус Андрей Бурим известный как Mellstroy. В мае МВД вновь внесло его в базу розыска в России, предположительно, из-за уклонения от обязательного призыва на военную службу на родине — в Белоруссии. В феврале Бурим пытался избежать встречи с представителями военного комиссариата в Москве. После официального запроса Белоруссии МВД РФ объявило его в федеральный розыск, после чего блогер отправился в Дубай.

Mellstroy получил широкую популярность среди подростков за проведение трансляций с демонстрацией вечеринок и азартных игр. Наибольшую известность ему принес стрим в 2020 году, на котором он разбил лицо девушки о стол.