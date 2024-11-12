Госдума запретила пропаганду чайлдфри и усыновлять детей в страны, где можно менять пол В России запретили пропаганду идей чайлдфри и установили штраф до 5 млн рублей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы о запретах «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Принятые законы, как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, «призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность». 20 ноября документы будут рассмотрены (и, вероятно, одобрены) Совфедом, заявил сенатор Андрей Клишас. После этого они поступят на подпись президенту.

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях «законы о пропаганде чайлдфри», сообщает парламентская пресс-служба.

Нововведения ограничивают распространение «деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе».

Для этого дополнения вносятся в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, смены пола и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал «делать все», чтобы новые поколения россиян были «ориентированными на традиционные семейные ценности».

За пропаганду чайлдфри гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом за пропаганду в отношении несовершеннолетних размер штрафов увеличен вдвое, а за распространение идей чайлдфри в сети и средствах массовой информации гражданам грозит взыскание до 200 тыс. рублей, должностным лицам — до 400 тыс. рублей, юридическим лиц — до 4 млн рублей.

Максимальный штраф за пропаганду чайлдфри составит до 5 млн рублей. Его могут назначить юрлицам за пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних через СМИ и интернет. Граждан при таком нарушении могут оштрафовать на, 400 тыс. рублей, должностных лиц — на 800 тыс. рублей.

По просьбе Русской православной церкви (РПЦ) из-под действия закона вывели пропаганду монашества: наказывать не будут за «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения». Соответствующую поправку внесли в законопроект ко второму чтению.

Теперь закон должен одобрить Совет Федерации. Документ будет рассмотрен 20 ноября, заявил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас, после чего поступит на подпись президенту.

Кому запретят усыновлять детей из России

Во втором и третьем чтениях также приняли закон, запрещающий усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, в которых разрешена смена пола.

«Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В 8 — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет», — говорится в комментарии Володина к принятому закону.

По его мнению, «крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж».

По словам Володина, с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.

Однако в 2023 году, по официальной статистике, иностранцы усыновили лишь шесть детей: в пяти случаях это сделали граждане Италии, в одном — Франции.

Депутаты не приводят точный список стран, где запретят усыновлять и брать под опеку детей. В то время как при обсуждении закона в основном упоминаются западные страны, одним из мировых лидеров в области транспереходов считается дружественный России Иран — там смену пола одобряют даже религиозные власти (с 1983 года). По количеству таких операций Исламская республика уступает только Таиланду.

Операции по смене пола проводятся и в Китае (по достижении пациентами 18 лет).

После хирургического вмешательства смену пола разрешают также Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Куба, Ливан, Монголия, Лаос, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Черногория, Япония и многие другие страны. По данным «Коммерсантъ», в том или ином виде смена пола разрешена почти в 90 странах мира.