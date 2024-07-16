В России расширят основания для включения в реестр экстремистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований для включения в реестр лиц и организацией, в отношении которых есть информация о причастности к терроризму или экстремизму. Документ опубликован в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут быть внесены граждане, которые совершали преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также направленные на нарушение территориальной целостности России.

До этого в Чувашии создателя экстремистской ячейки осудили на 7,5 года тюрьмы.

11 июля Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Юлию Навальную.

Ранее в Госдуме узнали о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в выборы в России.