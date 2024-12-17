«Это дело рук СБУ»: как готовили покушение на генерала Кириллова Reuters: убийство генерала Игоря Кириллова в Москве организовала СБУ

Убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова тщательно планировали. Источники Reuters утверждают, что теракт в Москве могли организовать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовные дела по нескольким статьям и уже проверяет эту версию. Кто и как планировал покушение на Кириллова — в материале «Газеты.Ru».

Начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова могли убить по заказу украинских спецслужб, сообщили источники агентства Reuters в Киеве.

«Это дело рук СБУ», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что украинские власти считают генерала «военным преступником» и «абсолютно законной целью». По словам источника, в Киеве Кириллова заподозрили в якобы применении запрещенного химического оружия против ВСУ.

Информацию подтвердили и собеседники «Би-Би-Си» — они тоже считают, что теракт в Москве организовала Служба безопасности Украины.

СК уже начал расследование уголовных дел — следователи устанавливают детали случившегося и опрашивают возможных свидетелей. Выяснилось, что покушение готовилось довольно тщательно, и за генералом Кирилловым могли следить из дома напротив.

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Как организовали слежку

Уголовное дело о гибели Кириллова и его помощника в связи со сложностью передали в Главное следственное управление СК России.

По информации Baza, следователи рассматривают несколько версий, как именно киллеры наблюдали за начальником войск РХБЗ.

Источники Telegram-канала уточнили, что самокат со взрывчаткой установили у подъезда дома ЖК «Среда» около четырех часов утра. Подрывникам нужно было наблюдать за всеми, кто входил в подъезд, и делать это они могли либо из припаркованного неподалеку автомобиля, либо из квартиры в доме напротив, используя бинокль .

Следователи и сотрудники охраны УК составляют список квартир, которые сдавали в аренду в течение двух последних месяцев. Еще одна версия — за Кирилловым следили при помощи видеокамер жилого комплекса, которые, предположительно, взломали.

Погибли мгновенно

В момент взрыва с Кирилловым находился его помощник Илья Поликарпов, рассказала ТАСС его супруга Наталья.

«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — заявила она.

В медицинских службах ТАСС уточнили, что военные в результате взрыва погибли мгновенно.

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Оперативно-следственная группа продолжает работать на месте взрыва. К работе подключили сотрудников Главного управления криминалистики СК.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства», — сообщили в ведомстве.

По этим фрагментам и другим собранным доказательствам назначат экспертизы. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.

К работе на месте привлекли и робота-сапера. Он обнаружил под одним из автомобилей подозрительный предмет. Сотрудники ФСБ уже забрали его для экспертизы. Самокат, в который заложили бомбу, тщательно исследуют.

Проблемный ЖК

После убийства военных стало известно, что на протяжении нескольких лет жители ЖК «Среда» жаловались на работу управляющей компании и систем безопасности. Люди возмущались из-за отсутствия нормального видеонаблюдения, потому что камеры снимали в плохом качестве и не записывали происходящее на территории комплекса , сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жильцы пожаловались и на захламленные самокатами, колясками и бесхозными предметами подъезды. Местные добавили, что в «Среде» нет опорного пункта полиции и нормального освещения, а сотрудники службы охраны якобы выпивали на рабочем месте. Жители добавили, что УК не реагировала на жалобы, не изменили ситуацию и письма в управу. Следователи приступили к опросу сотрудников безопасности ЖК.

За смерть Кириллова пообещали мстить

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал взрыв в Москве попыткой запугать россиян и остановить наступление армии в зоне СВО,. Он пообещал, что Украина заплатит за убийство Игоря Кириллова.

«Этот теракт – агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — объяснил Медведев.

Депутаты Госдумы почтили память генерала минутой молчания. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, к убийству Кириллова могут быть причастны США, а не только украинские спецслужбы.