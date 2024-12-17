Следователи решили допросить охранников дома, у которого погиб генерал Кириллов

Сотрудники следственных органов приступили к допросу охранников жилого комплекса (ЖК) «Среда» на юго-востоке Москвы, рядом с которым в результате взрыва погиб российский генерал Игорь Кириллов. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, в настоящее время специалисты пытаются выяснить, каким образом подрывники следили за военнослужащим.

«Также следствие планирует изъять камеры ЖК. Правда, по словам местных жителей, камеры работают только в онлайн-режиме и не сохраняют видео», — говорится в материале.

Кроме того, сотрудниками профильных органов предстоит выяснить, когда именно злоумышленники заложили взрывное устройство возле дома Кириллова.

Рано утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. В результате детонации погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, взрывное устройство было заложено в стоявший рядом с одним из подъездов самокат. Его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

По информации правоохранительных органов, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники профильных ведомств, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Государственной думе РФ высказались об убийстве начальника войск РХБЗ.