Специалисты обследуют самокат с бомбой, который привел к гибели Кириллова

Взрывное устройство, которое находилось в самокате и предназначалось для убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, все еще на месте происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, бомбу обследуют специалисты. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб города, криминалисты и следователи. Проводятся следственные мероприятия, необходимые для установления обстоятельств произошедшего.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина «заплатит сполна» за гибель Кириллова. По его словам, попытки запугать народ России, остановить наступление ее армии на Украине обречены.

Кириллов и его помощник погибли при взрыве бомбы 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент взрыва, который привел к гибели начальника войск РХБЗ, попал на видео.