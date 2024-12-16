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Первые кадры с места убийства генерала Кириллова в Москве

Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве

Около шести утра 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данным СК, сработало заложенное в самокат самодельное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

В результате ЧП никто больше не пострадал, но соседнее здание получило повреждения — выбило окна. Мощность СВУ могла составить до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, бомбу привели в действие дистанционно, правоохранители опрашивают свидетелей и ищут возможных исполнителей.

Источники агентства Reuters сообщили, что к убийству Кириллова могут быть причастны украинские спецслужбы. Немецкий журналист Юлиан Репке косвенно подтвердил эту версию, написав о приведении в действие «смертного приговора» генерала.

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