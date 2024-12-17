В Госдуме допустили участие США в убийстве начальника войск РХБЗ

США и другие страны Запада могут быть причастны к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом SHOT.

По словам депутата, Кириллов сделал многое, чтобы «вывести США на чистую воду» с их работой по организации лабораторий по всему миру. В том числе речь идет и о биолабораториях на территории Украины, уточнил глава комитета.

«Мы вон там их зацепили. Роль Игоря Анатольевича Кириллова в этом как нигде велика, поэтому я не удивлюсь, если ниточка с Украины потянется еще куда-нибудь. Слишком многих он зацепил и показал их суть», — заявил Картаполов.

Кириллов погиб утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве при взрыве. Его смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова.

Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме связали убийство генерала в Москве с неудачами Киева на фронте.