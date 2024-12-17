У места гибели начальника войск РХБЗ обнаружили подозрительный предмет

Робот-сапер обнаружил подозрительный предмет под одной из машин, припаркованных возле места гибели российского генерала Игоря Кириллова в Москве. Об этом пишет газета «Известия».

По информации журналистов, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ забрали найденный предмет для экспертизы. Что именно робот-сапер достал из-под автомобиля на Рязанском проспекте, в материале не уточняется.

Как пишет агентство РИА Новости, другие взрывные устройства, кроме уже детонировавшего, на месте происшествия обнаружены не были. В публикации подчеркивается, что к текущему моменту робот-сапер завершил обследование местности.

Рано утром 17 декабря возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. В результате взрыва погибли два человека — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.

Следователи установили, что взрывное устройство было заложено в стоявший около дома самокат и приведено в действие дистанционно. Предварительно, его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали гибель Кириллова.