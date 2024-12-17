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Стало известно, где была заложена убившая начальника войск РХБЗ взрывчатка

СК РФ: взрывчатка, из-за которой погиб генерал Кириллов, была заложена в самокат

Взрывное устройство, в результате детонации которого в Москве погиб российский генерал Игорь Кириллов, было заложено в самокат. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

«Утром <...> на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник», — говорится в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники следственных и оперативных органов. Они проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Взрыв на юго-востоке российской столицы произошел 17 декабря около 6:10 мск. Незадолго до этого к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте, возле которого и детонировало взрывное устройство, подъехал служебный автомобиль с водителем. Кириллов должен был доехать на нем до места работы, но в результате взрыва начальник войск РХБЗ и его помощник погибли.

По данным следователей, мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила. Не исключено, что его оставили около здания за несколько часов до происшествия.

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