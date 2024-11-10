«У нас сходка, будем устраивать теракт»: в Подмосковье ищут блогерш, пошутивших о нападении на «Крокус» СК устанавливает личности девушек, пошутивших о новом теракте в «Крокусе»

В Подмосковье ищут двух девушек, пошутивших о нападении на «Крокус Сити Холл». В опубликованном в соцсетях видео они заявили, что приехали к концертному залу на «сходку» с подписчиками и «будут устраивать теракт». Теперь СК проводит проверку по статье об оправдании терроризма, девушкам может грозить до семи лет лишения свободы. В Госдуме заявили, что поступок блогерш «выходит за рамки добра и зла» и призвали к общественному осуждению.

Подмосковное управление Следственного комитета России ищет двух девушек, опубликовавших в интернете видео с шуточной угрозой устроить новый теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в «Крокус Сити», — сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

Максимальное наказание по статье УК РФ об оправдании терроризма с использованием интернета — семь лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают личности блогерш, снявших ролик. Они записали его в формате «кружок» для подписчиков своего Telegram-канала.

«Всем привет, наши любимые фолловеры. Сегодня у нас сходка <...> Мы приехали в «Крокус Сити Холл». Сейчас будем устраивать теракт. Классно, мило. Эщкере, йоу», — говорят девушки на видео, снятом на парковке возле концертного зала.

Запись ранее разместила в своем канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, ролик «направили в полицию» еще 8 ноября.

«Это видео, в котором насмехаются над трагедией в Крокусе <...> Грустно такое видеть», — написала она.

В Государственной думе блогерш осудили: первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил, что подобные действия должны вызывать общественное недовольство.

«Мне всегда удивительно в таких случаях, что нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и каким-то ненормативным образом высказали недовольство, я бы этих граждан поддержал», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Дела об оправдании теракта

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до его начала в фойе ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. Террористов задержали на следующий день в Брянской области. В результате нападения пострадали 550 человек, СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

С тех пор в России также завели несколько дел об оправдании терроризма в отношении людей, которые, по версии следствия, одобряли действия нападавших. Фигурантом одного из таких дел стал Николай Конашенок — муж бывшего генерального директора пространства «Новая Голландия». После теракта в «Крокус Сити Холле» он заявил в соцсетях, что террористы «ошиблись», выбрав концертный зал в Красногорске вместо Кремля. Мужчину арестовали, а впоследствии внесли в реестр террористов и экстремистов. Сам он заявлял, что жалеет о своих словах.

По подозрению в оправдании терроризма также был задержан 75-летний пенсионер из Магаданской области: он, как считает следствие, заявлял о желании видеть больше пострадавших в «Крокусе» и называл гостей концертного зала «дармоедами». Кроме того, в поддержке действий террористов заподозрили башкирского блогера Рустама Абсалямова и сварщика из Ленобласти, оставившего «комментарий со смайликами» под постом о теракте в соцсетях.

В сентябре первое уголовное дело из-за оправдания нападения на «Крокус» зарегистрировали в военном суде. Его фигурантом стал 26-летний таксист Жанат Ажыбеков. По версии следствия, мужчина в разговоре с другими людьми одобрил нападение на концертный зал. Задержали его в Москве на следующий день после самого теракта. Как заявил Ажыбеков, по уголовной статье его оформили спустя несколько дней, а арестовали 27 марта, и с того момента он находится в СИЗО.