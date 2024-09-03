Суд зарегистрировал первое уголовное дело об оправдании теракта в «Крокусе»

Военный суд зарегистрировал первое уголовное дело об оправдании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, в военный суд поступило дело в отношении 26-летнего таксиста Жаната Ажыбекова. По версии следствия, в разговоре с другими людьми он одобрил нападение на московский концертный зал.

«Где именно это случилось, неизвестно — Ажыбеков сидел в нескольких десятках чатов, посвященных поиску работы и оформлению документов», — говорится в публикации.

В сообщении также говорится, что мужчину задержали в Москве почти сразу после теракта — 23 марта. Сам Ажыбеков утверждает, что по уголовной статье его оформили спустя несколько дней, а арестовали его 27 марта, и с того момента он находится в СИЗО.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».